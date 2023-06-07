Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı anma mesajında, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/5zSn4XWqS2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2023



