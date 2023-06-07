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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı

07.06.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölüm yıl dönümlerinde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı anma mesajında, "Türk edebiyatına eşsiz katkılarda bulunan iki güzel adam, iki güzel gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.


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