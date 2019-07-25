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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tunus’a taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 22:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sebsi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tunus’a hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edilecek olan Baci Kaid es-Sebsi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Kardeş Tunus halkına taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

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