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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "15 Temmuz" paylaşımı: Tüm vatandaşlarımı davet ediyorum

14.07.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, bütün vatandaşları yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "15 Temmuz" paylaşımı: Tüm vatandaşlarımı davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." ifadesini kullandı.


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Recep Tayyip Erdoğan 15 temmuz

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