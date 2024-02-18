HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı: Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, alternatifsiz değilsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı: Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, alternatifsiz değilsiniz

18.02.2024 18:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala sosyal medya hesabından vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "CHP’li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı: Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, alternatifsiz değilsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime günler kala X hesabından vatandaşlara seslendi. CHP'yi de hedef alan Erdoğan 'Muhalefete bakıp da asla ümitsizliğe kapılmayın' mesajını verdi.

İşte o paylaşım...

"CHP’li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum

Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir.

Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. "Gerçek Belediyecilik" vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız.

Sizin kaygılarınızı istismar edenlere… “Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz” dayatmasında bulunanlara… Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere...

“Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz” sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim.

Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere…Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart’ta hep beraber gösterelim."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti il başkanı polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"AK Parti il başkanı polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"
Akın akın geldiler! Uludağ'da adım atacak yer kalmadıAkın akın geldiler! Uludağ'da adım atacak yer kalmadı
Türkiye'den peş peşe yapay zeka hamlesiTürkiye'den peş peşe yapay zeka hamlesi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Muslera'nın yeri şimdiden doldu!

Muslera'nın yeri şimdiden doldu!

AK Parti il başkanı polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"

AK Parti il başkanı polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"

CHP'de 'Lütfü Savaş' hazırlığı! O gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

CHP'de 'Lütfü Savaş' hazırlığı! O gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

Kan donduran vahşet! İple boğarak öldürdü, hafriyat alanına gömdü

Kan donduran vahşet! İple boğarak öldürdü, hafriyat alanına gömdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı: Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, alternatifsiz değilsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı: Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, alternatifsiz değilsiniz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.