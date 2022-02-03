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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da resmi temaslarına başladı

03.02.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı’na katılmak üzere Ukrayna’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Meçhul Asker Anıtı’na uğrayarak çelenk bıraktı. Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna’da Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da resmi temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı’na katılmak amacıyla Ukrayna’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başkent Kiev’deki Borispol Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’a havalimanında Ukrayna’nın geleneksel ekmeği korovay ikram edildi.

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Erdoğan ve Zelenskiy’nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik çabaların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Konsey toplantısı kapsamında, iki ülke arasında muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

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MEÇHUL ASKER ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarına başladı. Erdoğan’ın havalimanının ardından ilk durağı Meçhul Asker Anıtı oldu. Kiev’de bulunan ve İkinci Dünya Savaşı’nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret eden Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi karşılama ve Zelenskiy ile başbaşa görüşmek üzere Mariyinsky Sarayı’na geçti.

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RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna’da temaslarına başladı. Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı’na katılmak amacıyla Ukrayna’ya gelen Erdoğan, ilk olarak İkinci Dünya Savaşı’nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı. Daha sonra Mariyinsky Sarayı’na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, daha sonra karşılama kıtasını selamladı. Karşılıklı heyetlerin tanıtıldığı törenin ardından Erdoğan ve Zelenskiy daha sonra, ikili görüşmeye geçti.

Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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