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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Paşinyan Mart'ta Türkiye'de

04.02.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Mart'ta Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na geleceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Paşinyan Mart'ta Türkiye'de

Ermenistan ile normalleşme süreciyle alakalı önemli bir gelişme oldu. Bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı A Haber canlı yayınında duyurdu. Buna göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Mart ayında Türkiye'ye gelecek. Oktay, Paşinyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na geleceğini söyledi. Oktay, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

ATATÜRK ANITI'NA SALDIRI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakarsanız bunun arkasındaki provokatif yapıların kimler olduğunu görürsünüz. Ama şunu unutmasınlar eski Türkiye yok artık. Arzu ettikleri sonucu alamayacakları provokatif eylemlerdir bunlar. Türkiye vesayet odaklarının at koşturacağı bir ülke değil. Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin.

PKK'YA KIŞ KARTALI HAREKATI

Son derece etkili bir operasyon oldu, devamı gelecek. Terörü kaynağında kurutmak ve yerinde yok etme amacımız var. Yerinde dediğimiz şey gelip bizi vurmalarını beklemek değil. Tamamen taarruz ederek sınır ötesinde yok etme arzumuz var.

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna ziyareti son derece başarılı geçti. Rusya ile de çok kapsamlı bir görüşme olacak. Türkiye dünyanın saygı duyduğu, bölgede ve dünyada ağırlığı olan bir lidere sahip. Görüşmeler Türkiye'de devam edebilir. Ukrayna bunu kabul etti, Rusya tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Liderler seviyesinde bir görüşme için Cumhurbaşkanımız arabuluculuk boyutunda en uygun isimlerden birisi. Ukrayna ziyarette bunu kabul ettiğini, bu görüşmenin Türkiye'de yapılabileceğini açıkça ifade etti. Arzu ederiz ki Rusya da kabul eder bir araya gelmeyi.

Bölgede tırmanan bir krizin aslında sonuçta zarar vereceği yapı sadece iki taraf olmayacaktır, Karadeniz özelinde Türkiye de dahil, bölgenin, Avrupa'nın tamamını etkileyecektir. Birçok alanda iş birliğimizin olduğu iki dost ülkenin kendi aralarındaki sorunu yine barışçıl yollardan çözmesini arzu ederiz.

"YUNANİSTAN AVRUPA'NIN ŞIMARIK ÇOCUĞU"

Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. Böyle giderse bunun faturasını ödemeye devam edecektir. Barış içerisinde yaşayan iki komşunun üreteceği katma değer her iki ülkenin kendi vatandaşları açısından çok ciddi bir refah üretecektir. Ama ne yazık ki bu refah başkalarının işine gelmiyor. Göç konusunda en büyük faturayı biz ödedik. İlk andan itibaren kapılarımızı açtık. Şu an itibarıyla 3.8 milyona yakın Suriyeli var. 19 kişinin donarak öldürüldüğü birçok vakayı yaşıyoruz. Botlarla farklı adalara gidenlerin botların şişlenerek, iğnelenerek batırıldığı cinayetleri görüyoruz. Biz dünyada en çok dış temsilciliği olan 5. ülkeyiz. Bütün buralarda anlatmaya çalışıyoruz ama görmüyor, görmek istemiyorlar, Türkiye'ye insan hakları dersi vermek istiyorlar.

YUNANİSTAN'A ÖNERİMİZ: ŞUDUR: BAŞKALARININ DOLDURUŞUNA GELME

Bölgede Türkiye'nin içerisinde olmadığı hiçbir projenin, senaryonun Türkiye'ye rağmen hayata geçirilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin son zamanlarda bölgede son derece yapıcı ilişkileri var; buna BAE de İsrail de dahildir. Yunanistan'a önerimiz şudur: Sakin ol, başkalarının dolduruşuna gelme, bunun faturasını Yunan halkı öder. Yunanistan'a önerimiz şudur: Sakin ol, başkalarının dolduruşuna gelme, bunun faturasını Yunan halkı öder. Oldubittiye getirerek, zamana yayarak kazanacağını düşünüyorsa Yunanistan, kazanamayacağını görecektir.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Ermenistan'a Karabağ üzerinden çözümsüzlüğü dayattılar. Karabağ'da işgalin bitmesi bölgede barışın anahtarı oldu.

Karşılıklı özel temsilciler atandı, olumlu mesajlar karşılıklı verildi. Arzu ederiz ki bu süreç hızlanır. Ermenistan'la ümit ediyorum ki çok kısa sürede yol alırız, o koridorlar açılır, o koridorlardan da bambaşka bir pencere açılacaktır.

PAŞİNYAN MART'TA TÜRKİYE'DE

Ermenistan Başbakanı Antalya Diplomasi Forumu'na gelecek.

İSTANBUL'DAKİ KAR ESARETİ

Sorun bizim yıllardır beklediğimiz bir bereket; kar, yağış bekliyoruz, çok mutluyuz. Bu yağışın ne tür sıkıntıları getireceğini bilmek durumundasınız o şehrin belediye başkanı olduğunuzu ifade ediyorsanız. Olabilecek en ufak aksaklığı önceden planlamak ve hazırlık yapmak durumundasınız. Kimse balığı sorgulamıyor. Randevu verebilirsin. Ama herhangi bir şey olduğu zaman bizim randevularımız iptaldir.

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Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Türkiye Fuat Oktay
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