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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen baş başa görüşme, 1 saat sürdü. Oktay ve Tatar, daha sonra heyetler arası çalışma yemeğinde görüştü.

Çalışma yemeğinde, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve ilgili bürokratlar yer aldı.

Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ekonomi Güvenlik KKTC Başbakanı Ersin Tatar

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