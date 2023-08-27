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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Güney Kıbrıs'ta cami kundaklanmasına tepki! "İnsanlık dışı alçak saldırı"

27.08.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs'taki Limasol kentinde cami kundaklanmasına bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "Tarihimize, dini değerlerimize, kutsallarımıza yönelik yapılan bu insanlık dışı alçak saldırıların aydınlatılmasını ve ardındaki faillerinin yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Güney Kıbrıs'ta cami kundaklanmasına tepki! "İnsanlık dışı alçak saldırı"

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Limasol'de cami kundaklanmasını kınadı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan kundaklama saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki menfur eylem, son yıllarda Avrupa’da artan İslam ve yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret suçu ile müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılara bir yenisini daha eklemiştir. Bir camiiyi kundaklamak, insan hakları, demokrasi, fikir ve inanç özgürlüğüne açık bir saldırıdır. Bu kundaklama eylemi ile toplum huzuru, barışı ve ortak insani değerler hedef alınmıştır.

Toplumların huzur ortamını sabote etmek isteyen karanlık ellerin bu eylemlere, başta AB ve GKRY yetkilileri olmak üzere dil, din, ırk, mezhep farketmeksizin tüm kesimlerin tepki göstermesi elzemdir. Sık ve sistematik hale gelen İslamofobik eylemlere ve bunları besleyen zihniyete karşı dur demek tüm insanlığın asli vazifesidir.

Yükselen İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların değil tüm insanlığın meselesi olduğuna inanıyoruz. İnsanlık tarihinde onlarca örneği olan farklı din ve kültürlere mensup birey ve toplumların birbirleri ile hoşgörü içerisinde yaşama çabası, tüm insanlığın huzur ve barışını da tesis edecektir.

Tarihimize, dini değerlerimize, kutsallarımıza yönelik yapılan bu insanlık dışı alçak saldırıların aydınlatılmasını ve ardındaki faillerinin yakalanarak yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz."

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cami kundaklama

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