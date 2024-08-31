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  4. Cumhurbaşkanına yeni yetki: Üst düzey kamu yönetiminde atama usulleri değişti

Cumhurbaşkanına yeni yetki: Üst düzey kamu yönetiminde atama usulleri değişti

31.08.2024 10:12
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Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama usulleri önemli ölçüde değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre cumhurbaşkanının atama yetkisi genişledi.

Cumhurbaşkanına yeni yetki: Üst düzey kamu yönetiminde atama usulleri değişti

Resmi Gazete’de yeni yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararname, üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama usullerini düzenliyor.

CUMHURBAŞKANININ YETKİSİNİ ARTIRAN KARAR

Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre; kararnameye ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerinin ataması cumhurbaşkanı kararıyla yapılacak. Böylelikle cumhurbaşkanının atama yetkisi artıyor.

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Kararnamenin eki olan 2 sayılı cetvelde yer alan hukuk müşavirleri ile ilgili satır değişti. Buna göre bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardaki hukuk müşavirleri, kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olarak atanacak.

Bir başka değişikle spor müşavirleriyle ilgili satır kararnameden tamamen kaldırıldı.

Ekran görüntüsü 2024-08-31 095433Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama cumhurbaşkanlığı
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