Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, oltalama saldırılarına karşı uyarıda bulundu

Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde siber saldırganlar tarafından, pandemi yardımı, Kovid-19 aşı sırası, kripto varlık kayıplarını düzeltme vaadi ve emekli bayram ikramiyesi konulu mesaj/e-postaların dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Oltalama saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı. (AA)

Son günlerde siber saldırganlar tarafından;

????Pandemi yardımı,

????#COVID19 aşı sırası,

????Kripto varlık kayıplarını düzeltme vaadi ve

????????Emekli bayram ikramiyesi konulu mesaj/e-postaların dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Oltalama saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmayalım. https://t.co/O3kXWF3HFC pic.twitter.com/Zo9FvOWBrt — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) May 7, 2021



