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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, oltalama saldırılarına karşı uyarıda bulundu

07.05.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, vatandaşların, siber saldırganların oltalama saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmamasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, oltalama saldırılarına karşı uyarıda bulundu

Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde siber saldırganlar tarafından, pandemi yardımı, Kovid-19 aşı sırası, kripto varlık kayıplarını düzeltme vaadi ve emekli bayram ikramiyesi konulu mesaj/e-postaların dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Oltalama saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı dolandırıcılık Kripto para
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
siber saldırı tamam da Kod-29 uydurukları ile işten atılan gariban mağdurları kim koruyacak patrona karşı, hadi atılan garibanların haklarını ve işini geri iade etsenize..

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