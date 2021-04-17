Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 4'üncü yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değerlendirdi

Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören 18 maddelik anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesinin 4'üncü yılını değerlendirdi.

'BÜYÜK BİR ADIM'

16 Nisan 2017'de milletin oylarıyla 4 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih eden Türkiye'nin, adeta bir devrim gerçekleştirdiğini belirten Altun, "Türkiye, yeni sistemle birlikte siyasetin günlük kısır tartışmalarından sıyrılmış istiklal, istikrar ve istikbalimiz için büyük bir adım atmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte ülkemizde kuvvetler ayrılığı keskin bir şekilde tesis edilmiş, idarede hızlı karar alma ve uygulama dönemi başlamış, denge ve denetleme mekanizması daha işler ve aktif hale gelmiştir." ifadelerine yer verdi.

'KAYBOLMUŞ TEK 1 KURUŞ YOKTUR'

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesel ve küresel alanda büyük bir ivme yakalayarak eğitimden sağlığa, ekonomiden ticarete kadar birçok devrimi peş peşe gerçekleştirdiğini bildiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti: