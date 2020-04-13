HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! (Terhis ve celp dönemleri ertelenecek mi?)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! (Terhis ve celp dönemleri ertelenecek mi?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2020 08:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Tele konferansla ile yapılacak toplantıda koronavirüs tedbirlerinin ele alınması bekleniyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar'ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesi için sunum yapacağı, alınan kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! (Terhis ve celp dönemleri ertelenecek mi?)

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3'üncü kez tele konferansla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konferansa Huber Köşkü'nden katılacak.

3 BAKAN SUNUM YAPACAK

Toplantıda koronavirüse karşı alınan tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor.

Bakan Koca'nın alınan önlemlere ilişkin sunumuyla birlikte, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının da görüşüleceği tahmin ediliyor. Diğer yandan İçişleri Bakanı Soylu da sokağa çıkma yasağı sonrası yaşananlar ve kabul edilmeyen istifası hakkında bilgilendirme yapacak.

TERHİS VE CELP DÖNEMLERİ ERTELENECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Akar'ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesi için sunum yapacağı, alınan kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Erdoğan ile Soylu arasında istifa konuşmasıErdoğan ile Soylu arasında istifa konuşması
Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüs erdoğan Fahrettin Koca Süleyman Soylu celp dönemleri

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Yasak kalkınca sokaklar doldu

Yasak kalkınca sokaklar doldu

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten İçişleri Bakanı Soylu'ya destek açıklaması

Doğu Perinçek'ten İçişleri Bakanı Soylu'ya destek açıklaması

Soylu'nun istifa kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor muydu? Erdoğan-Soylu arasında istifa konuşması

Erdoğan ile Soylu arasında istifa konuşması

Gazeteci Candaş Tolga Işık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasına sıcak bakmıyor

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasına sıcak bakmıyor' iddiası

Süleyman Soylu kimdir? DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı

DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Zorunlu karantina ilan edin

Meral Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Zorunlu karantina ilan edin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.