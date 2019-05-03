Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Ukrayna asıllı Amerikalı Şef Theodore Kuchar yönetiminde vereceği konserle "Avrupa Günü"nü kutlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından yapılan açıklamada, CSO'nun Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkeler tarafından 9 Mayıs'ta kutlanan "Avrupa Günü"ne özel, Ukrayna asıllı Amerikalı Şef Theodore Kuchar yönetiminde konser vereceği bildirildi.

Konser, İtalya’nın en önemli festivallerinde sahneye çıkan, daha önce İstanbul, İzmir ve Adana Devlet Senfoni Orkestralarıyla konserler veren İtalyan Piyanist Antonio Di Cristofano'nun yorumlayacağı Mozart’ın ünlü 21 Numaralı Do Majör Piyano Konçertosu ile başlayacak.

Çek besteci Anton Dvorak’ın sekiz parçadan oluşan Opus 72 Numaralı renkli Slav Danslarından 7 Numaralı Slav Dansı ile devam edecek konserde, bestecinin Opus 92 Numaralı Karnaval Üvertürü de dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konser, Bedrich Smetana’nın The Moldau (Vltava) Ma Vlast(Vatanım) isimli senfonik şiiri ile sona erecek.

Açıklamada, 10 Mayıs'ta düzenlenecek konserin biletlerine CSO gişesinden ya da www.biletinial.com sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

