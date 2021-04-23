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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?

23.04.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Uluslararası Göç Örgütü'nün Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 göçmenin yaşamını yitirdiği açıklamasına "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Uluslararası Göç Örgütü'nün Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği açıklaması üzerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

'DAHA KAÇ MASUM CAN KAYBEDİLMELİ?'

Sözcü Kalın yaptığı açıklamada, "Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu? İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen, insanlar değil insanlıktır" dedi.

(DHA)

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