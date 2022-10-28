Cumhuriyetin kaçıncı yıl dönümü? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Cumhuriyetin 100. yılı ne zaman?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde, Cumhuriyetin kaçıncı yılının kutlanacağı araştırılmaya başlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her sene Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milli bayram olarak kutlanıyor. Peki Cumhuriyetin kaçıncı yıl dönümü? Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? İşte merak edilenler...

CUMHURİYETİN KAÇINCI YILI?

Bu sene Cumhuriyetin İlanının 99. yılı kutlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinden bu yana tam 99 yıl geçti.

CUMHURİYETİN 100. YILI NE ZAMAN?

Cumhuriyetin 100. yılı önümüzdeki sene kutlanacak.

CUMHURİYET NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 tarihinde Osmanlı hükümeti tarafından, yurtta meydana gelen karışıklığın giderilmesi için Samsun'a gönderildi. Mustafa Kemal Paşa düzenlediği kongrelerde, "Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Milletin egemenliğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." İlkesini savundu ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ulus temsilcilerini 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde topladı. Mustafa Kemal Paşa bu toplantıda 'Meclis Başkanı' seçildi.

Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Halk ve düzenli ordular bütün oldu ve düşman karşısında dik bir duruş sergiledi ve Kurtuluş Savaşı'nı zaferle tamamladı.

28 akşamında yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe davet eden Mustafa Kemal Atatürk, "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi. Meclis'in, Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan "Cumhuriyet" yönergesini kabul etmesiyle Türkiye Devleti'nin yeni yönetim biçimi "Cumhuriyet" oldu. Yeni ismi ise "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak belirlendi. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

29 EKİM’İN BAYRAM KABUL EDİLDİ

29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)'nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Aynı gece bu ilan, atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başladı.

