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Cüneyt Özdemir'den "Ne sarısı! Kırmızı kartı çaktılar" çıkışı! Kılıçdaroğlu yorumu çok konuşulur: 'Demek ki mümkünmüş'

01.04.2024 14:40
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CHP'nin dünkü tarihi başarısının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu. Seçim sonuçlarını değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir'in Kılıçdaroğlu yorumu gündeme damgasını vurdu. İBB seçiminde yalnızca Murat Kurum'un değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yenildiğini ifade eden Özdemir gündemdeki 'sarı kart' yorumlarını ise "Ne sarı kartı, kırmızı kartı çaktı adamlar" diyerek değerlendirdi.

Cüneyt Özdemir'den "Ne sarısı! Kırmızı kartı çaktılar" çıkışı! Kılıçdaroğlu yorumu çok konuşulur: 'Demek ki mümkünmüş'

Seçim sonuçları bugün herkesin dilinde. CHP'nin büyükşehirleri elinde tutup yeni belediyeler de kazanması seçimlerin en önemli sonuçlarından biri oldu. Haliyle gözler CHP'li yöneticilere çevrildi. Esi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen seçimlerde aday olmasının etkisini gündeme getiren gazeteciler Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş, atanamayan öğretmenlerin tercihine de dikkat çekti.

"İMAMOĞLU VE ÖZEL BAŞARDI"

Cüneyt Özdemir'in seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:
“Dün gecenin tek bir kazananı var CHP. Tek bir büyük kaybedeni var o da AK Parti. Türkiye’de dün gece ezberler bozuldu. Bugüne kadar şöyle bir ezber vardı; herkes yarışıyordu, Erdoğan kazanıyordu. Erdoğan’ın zaferi bir şekilde taçlanıyordu. Bir sefer böyle ayağı tökezler gibi oldu 2015 seçimlerinde, sonrasında bir ara seçimle o da telafi edildi. 22 yıldır neredeyse Türk siyasetinde yaşanan bu değişimi Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel başardı. Şu anda da iktidarın önüne geçen bir oy oranına ulaştılar.

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“KILIÇDAROĞLU'YLA ZAMAN KAYBEDİLMESEYDİ BU BAŞARI DAHA ÖNCE GELİRDİ”

Demek ki ‘Altılı Masa’ şart değilmiş demek ki o kadar milletvekilini şu anda belki de siyaset tarihinden silinen o partilere vermeden de başarı elde etmek mümkünmüş. 39 milletvekilini DEVA Partisi’ne, Saadet Partisi’ne, Gelecek Partisi’ne verdi. Şu anda bütün bunların toplamına bakıyorsun aldıkları oy oranı ortada. Bu seçim sonuçları gösteriyor ki Kemal Kılıçdaroğlu ile o kadar zaman kaybedilmeseydi belki de bu başarı çok daha önce gelirdi.

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“MURAT KURUM’U ORAYA KOYAN ERDOĞAN DA YENİLDİ”

Hükümet medyasına bakıyorum. 'Sarı kart gösterdi seçmen' yorumları var. Ne sarı kartı, kırmızı kartı çaktı adamlar. Kırmızı kart da değil yani saha dışı… 1-0, 2-0 neyse artık maç bitti ve bu maçtan yenik ayrıldı. 'Sarı kart aldı, bir tane oyuncu çıktı, devam etti' değil yani bu durum. Murat Kurum yenildi ama Murat Kurum’u oraya koyan Erdoğan da yenildi. Arkasında duran semt semt miting yapan Erdoğan da yenildi. 17 bakanı siz İstanbul’a yığıp dışişleri bakanından içişleri bakanına kadar belediyelere oy isteyip ondan sonra bunlar sadece belediye seçimi bunu da çok abartmayalım diyemezsiniz. Bunu yapan biz değiliz çünkü bunu yapan bizzat Erdoğan ve AK Parti o yüzden buradan bir dersler aldık mesajlar aldık demelisiniz.”

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“DÜN AKŞAM ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERDEN KIRMIZI KART GELDİ”

Gazeteci Kenan Taş da Özdemir’in bu sözlerinin ardından yaptığı yorumda “Dün akşam adalet sistemine bir kırmızı kart geldi. Ekonomiye bir kırmızı kart geldi. Atanmayan öğretmenler, eğitim meselesine bir kırmızı kart geldi” ifadelerini kullandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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