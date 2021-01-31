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Cüneyt Özdemir'in 'Hangisi daha yakışıklı?' anketi gündem oldu!

31.01.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Cüneyt Özdemir'in 'Hangisi daha yakışıklı?' anketi gündem oldu!

Cüneyt Özdemir'in başlattığı ve kendisiyle birlikte Orhan Pamuk, Ertuğrul Özkök ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın yer aldığı "Hangisi daha yakışıklı?" anketi gündem yarattı. Sonuçları paylaşan Özkök ise "sonuçlara itiraz edeceğim "diyerek okuyucusunu gülümsetti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medya üzerinden başlattığı anket gündem yarattı. Twitter hesabından "Aralarına 'heteroseksüel erkek kıskançlığı' giren iki ünlü arasından hangisi daha yakışıklı anketime hoş geldiniz :)))" mesajıyla paylaştığı ankette Özdemir, kendisiyle birlikte 3 ismi seçenekler arasında gösterdi.

Özdemir'in paylaştığı ankette Orhan Pamuk, Ertuğrul Özkök ve Rasim Ozan Kütahyalı yer aldı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI AÇIK ARA ÖNDE

09.00 itibariyle yaklaşık 20 bin kişinin oy kullandığı ankette Rasim Ozan Kütahyalı yüzde 46'yla birinci, Cünyet Özdemir yüzde 36'yla ikinci, Orhan Pamuk yüzde 10'la üçüncü sırada yer alırken Ertuğrul Özkök ise yüzde 6'yla dördüncü sırada konumlandı.

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ERTUĞRUL ÖZKÖK SON SIRADA YER ALDI

Son sırada yer alan gazeteci Ertuğrul Özkök, söz konusu anketi Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesine taşıdı.

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ÖZKÖK: SONUÇLARA İTİRAZ EDECEĞİM

Özkök, yazısında sonuçlarla ilgili bir 'şaibe' imasını dile getirdi ve sandık sonucuna itiraz edeceğini belirterek okuyucusuna tebessüm ettirdi.

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