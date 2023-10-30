Cüneyt Özdemir'in sözleri dikkat çekti! 'Erdoğan şu an tarihin doğru bir yerinde duruyor'

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna İsrail, Gazze'yi vurarak karşılık vermişti. Gazze'ye yoğun bombardıman devam ederken bölgedeki kriz daha da derinleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri gündem olmuştu. Gazeteci Cüneyt Özdemir yaptığı açıklamada "Şu anda Erdoğan’ın durduğu yer, tarihin doğru bir yerinde duruyor. Gerçekten doğru bir şey oluyor" dedi.

Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"ERDOĞAN ŞU AN TARİHİN DOĞRU BİR YERİNDE DURUYOR"

"Şöyle bir şey var, Batı hayranlığı… Batı İsrail Devleti’nin yanında saf tutmuş durumda İsrail demiyorum ya da Musevilerin demiyorum. İsrail devletinin yanında saf tutmuş durumda; Amerika’da, Batı’da… Şu anda Erdoğan’ın durduğu yer, tarihin doğru bir yerinde duruyor. Gerçekten doğru bir şey oluyor. Ne oluyor kardeşim? Bu insanlar neden öldürülüyor! Kaç tane öldüreceksiniz. Kaçını öldürdüğünüz zaman bu işte ‘ha tamam biz ödeştik’ diyeceksiniz.

"ŞAŞIRIYORLAR BİR DE…"

Hedef ne? Şu anda görüyoruz ki bazı belgeler çıkıyor ortaya bunlar baya oradan bir şekilde Filistin’i sürmeyi düşünüyorlar. Filistin’i direkt Mısır’a sürmeyi düşünüyorlar. Anladığımız o, şimdi böyle bir dönemde bir miting de evet yani 1 hafta sonra çok geç de olabilir. Bu miting oldu ne oldu, hiç de bir şey olmadı. Yine de bakıyorsunuz hafta sonu New York’ta, İngiltere’de… Sanırım böyle şaşırıyorlar bir de Amerika’da falan, adamlar diyor ki; ‘aa burası Fransa mı?’ Evet yavrucum, Fransa… Fransa’da bu kadar da göçmen yaşıyor Müslümanlar da var."





