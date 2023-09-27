Cüneyt Özdemir o yazıya tepki gösterdi: Bu utanç yazısını çerçeveletip asalım

YouTube'daki kanalından her gün canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, son programında Türkiye'nin dış politikasına değindi.

"Türkiye bence doğru bir dış politika izliyor" diyen Özdemir "Özellikle Hakan Fidan bunun altını çiziyor. Bunu şu an için söyleyebilirim ama 5-6 yıl önce için en çok eleştiren bendim. 'Biz Afganistan'a gittik bunu yaşadık. Taliban meselesi döndü dolaştırdı Pakistan'ı istikrarsızlaştırdı. Buna farklı bir açıdan bakmak lazım' diye en çok eleştiren bizdik. 'Bu rüyalarda koşmamak lazım İhvan'dı Arap dünyasıydı bunları bırakın, yüzümüzü Batı'ya dönelim İsrail'le, Mısır'la didişmeyi bırakın' diyenlerden biri olarak bu yorumu yapıyorum. Türkiye'nin özellikle Tahıl Koridoru'nu açması, Rusya ile Ukrayna arasında ortada durmayı başarması, savaşta bir tercihte bulunmamı olması, bazıları bundan rahatsız" şeklinde konuştu.

"TAMAMEN SIRTINI BATI'YA YASLAYAN..."

T24'deki Barçın İnanç'ın bir yazısını eleştiren Özdemir şunları söyledi:

"Barçın İnanç yazmış T24'de 'Türkiye Ukrayna fotoğrafından dışlandı' diye. Türkiye'de oryantalizm nedir, Türkiye'ye batıseverlik penceresinden bakmak nedir bu yazıda satır satır tüm emarelerini görüyorsunuz.



'Türkiye Batı kulübündeymiş Rusya'ya asla bakmamalıymış, dayak yiyecekmiş' şuymuş buymuş. Bugüne kadar tamamen sırtını Batı'ya yaslayan, Batılı diplomatlarının sesi nefesi olan ve onların propagandalarının nasıl yazıya döndüğünü görmek için dört dörtlük bir örnekle karşı karşıyasınız. Hepinizin ibretle okumasını tavsiye ederim."

"BU UTANÇ YAZISINI..."

"Bu utanç yazısını çerçeveletip her beraber Türkiye'deki Bab-ı Ali koridorunun en güzel yerine asabiliriz. Genç gazetecilere gösterebiliriz 'Bu olmayın kendinize güvenin. Ve Türkiye'de kişilikli bir politikanın sadece Batı dünyasına sırtını yaslamakla, Batı değerlerini körü körünü savunmakla olmadığını anlayın diye. Belki diplomatlara da okutmak lazım. 'Bakın genç diplomatlar siz işte bu yazıdaki diplomatlar olmayın sadece Batı'nın düdüğü gibi davranmayın. Türkiye'nin hem Batı, hem Doğu, hem Rusya için farklı kişilikli bir dış politika yürütebileceğine inanın' diye okutabiliriz."



