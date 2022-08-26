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  4. Çürümüş ve tanınmaz haldeydi! Denizli'de çukurdan çıkarılan cesedin kimliği belli oldu

Çürümüş ve tanınmaz haldeydi! Denizli'de çukurdan çıkarılan cesedin kimliği belli oldu

26.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de vicdan azabına 5 yıl dayanabildiğini söyleyen bir kişi arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmiş, kazılan çukurdan çıkarılan çürümüş ceset parçaları kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırılmıştı. Yapılan DNA sonucu cesedin 5 yıldır kayıp olarak aranan 50 yaşlarındaki Salih Abay' ait olduğu tespit edildi. Abay'ın kafasına 1 el ateş edildiği ortaya çıktı.

Çürümüş ve tanınmaz haldeydi! Denizli'de çukurdan çıkarılan cesedin kimliği belli oldu

Denizli'de 5 yıldır kayıp olarak aranan kişinin bulunması için uzun süredir çalışmalar yapan güvenlik güçleri, önceki gün Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesiyle kazı yaptı. Tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu.

TANINMAYACAK HALDE

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

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KAFASINA 1 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Yapılan DNA incelemeleri sonucu, ceset parçalarının 2017 yılında aniden ortadan kaybolan 50 yaşlarındaki Salih Abay’a ait olduğu ortaya çıktı. Kafasına 1 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Salih Abay cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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