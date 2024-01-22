Cushing sendromu nedir? Cushing sendromu belirtileri nelerdir? Cushing sendromu tedavisi

Cushing sendromu sadece fiziksel belirtiler ile sınırlı kalmaz aynı zamanda hastalarının yaşam kalitesi üzerinde son derece önemli bir ölçüde etki gösterebilir. Cushing sendromu tedavi edilebilir bir durum olarak bilinir. Cushing tedavisi sonrasında, hastada yaşanan belirtilerde düzelme görülmesi mümkündür. Ancak bu noktada erken teşhis ve uygun tedavi önem arz eder. Cushing hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve potansiyel komplikasyonları önlemek için erken teşhis son derece gerekli bir durumdur.

Cushing sendromu nedir?

Kortizol hormonu, böbrek üstü bezleri tarafından üretilen bir hormondur. Kortizol hormonu denilen bu hormon, strese yanıt olarak vücudun bağışıklık sisteminin işlevini, kan şekeri seviyelerini ve kan basıncını düzenler. Cushing sendromu da insan vücudunun aşırı miktarda kortizol hormonu üretmesi sonucunda ortaya çıkar. Cushing sendromu 2 ana şekilde ortaya çıkabilir:

Uzun bir süre kortizol içeren ilaçlar kullanan kişilerde cushing sendromunun yaşanması söz konusu olabilir.

Kişinin vücudu kendi kendine fazla miktarda kortizol hormonu üretir ise yine ortaya cushing sendromu çıkabilir.

Cushing sendromu tanısı kan testleri, idrar testleri ve görüntüleme testleri kullanılarak konulabilir.

Cushing sendromu belirtileri nelerdir?

Cushing sendromu belirtileri çeşit şekillerde olabilir. Hastalar genel olarak aşırı kilo alımı ile başa çıkarlar, özellik ile karın bölgesinde yağlanma belirgin hâle gelir ve yüz kısmında dolgunluk artar. Ayrıca kol ve bacaklarda incelme, ciltte mor lekeler, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kemik erimesi ve ciltte mor renkli çatlaklar gibi belirtiler de görülebilir.

Cushing sendromunun fiziksel etkilerinin yanı sıra, hastalar genel olarak psikolojik belirtilerle de mücadele etme durumu yaşarlar. Bunun ile birlikte anksiyete, depresyon, hafıza sorunları ve uykusuzluk, Cushing sendromu denilen bu durumun yaygın eşlik eden özellikleri arasındadır. "Cushing belirtileri nedir?" sorusuna açıklayıcı bir yanıt verebilmek için, kısa olacak bir şekilde anlatmak gerekirse, cushing sendromu belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkün olur:

Kilo artışı (özellikle gövde bölgesinde)

Yüzde yuvarlaklaşma

Ciltte koyulaşma

Ciltte incelme ve kırışıklıklar

Saç dökülmesi

Kas güçsüzlüğü

Yorgunluk

Depresyon

Uyku bozuklukları

Yüksek kan basıncı

Diyabet

Osteoporoz (Kemik erimesi)

Cushing sendromu nasıl tedavi edilir?

Cushing sendromu tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesi ve altta yatan bu nedenin hedeflenmesi ile başlar. Cushing sendromunda tedavi seçenekleri genel olarak sendromun nedenine bağlı bir şekilde değişiklik gösterir. Cushing sendromunda tedavi seçenekleri multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Cushing sendromunun tedavisi kortizol üretimini azaltmaya ya da bloke etmeye odaklanır. Cushing sendromunun tedavi seçenekleri arasında ise şunlar yer alır:

Kortizol üretimini azaltan ya da bloke eden ilaçlar kullanılır.

Hastalığın nedeni 2 adrenal bezdeki tümörler ise ve diğer tedavi seçenekleri başarısız olmuş ise her 2 adrenal bezin çıkarılması gündeme gelip, düşünülebilir.

Eğer tümör cerrahi olarak çıkarılamıyor ise veya cerrahi önerilmiyor ise radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanabilir.

Cushing sendromunun adrenal bezlerdeki ya da hipofizdeki tümörler nedeniyle ortaya çıkması durumunda cerrahi müdahale düşünülebilir.





