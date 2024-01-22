Cushing sendromu nedir? Cushing sendromu belirtileri nelerdir? Cushing sendromu tedavisi

Cushing sendromu sadece fiziksel belirtiler ile sınırlı kalmaz aynı zamanda hastalarının yaşam kalitesi üzerinde son derece önemli bir ölçüde etki gösterebilir. Cushing sendromu tedavi edilebilir bir durum olarak bilinir. Cushing tedavisi sonrasında, hastada yaşanan belirtilerde düzelme görülmesi mümkündür. Ancak bu noktada erken teşhis ve uygun tedavi önem arz eder. Cushing hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve potansiyel komplikasyonları önlemek için erken teşhis son derece gerekli bir durumdur.
Kortizol hormonu, böbrek üstü bezleri tarafından üretilen bir hormondur. Kortizol hormonu denilen bu hormon, strese yanıt olarak vücudun bağışıklık sisteminin işlevini, kan şekeri seviyelerini ve kan basıncını düzenler. Cushing sendromu da insan vücudunun aşırı miktarda kortizol hormonu üretmesi sonucunda ortaya çıkar. Cushing sendromu 2 ana şekilde ortaya çıkabilir:
Cushing sendromu tanısı kan testleri, idrar testleri ve görüntüleme testleri kullanılarak konulabilir.
Cushing sendromu belirtileri çeşit şekillerde olabilir. Hastalar genel olarak aşırı kilo alımı ile başa çıkarlar, özellik ile karın bölgesinde yağlanma belirgin hâle gelir ve yüz kısmında dolgunluk artar. Ayrıca kol ve bacaklarda incelme, ciltte mor lekeler, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kemik erimesi ve ciltte mor renkli çatlaklar gibi belirtiler de görülebilir.
Cushing sendromunun fiziksel etkilerinin yanı sıra, hastalar genel olarak psikolojik belirtilerle de mücadele etme durumu yaşarlar. Bunun ile birlikte anksiyete, depresyon, hafıza sorunları ve uykusuzluk, Cushing sendromu denilen bu durumun yaygın eşlik eden özellikleri arasındadır. "Cushing belirtileri nedir?" sorusuna açıklayıcı bir yanıt verebilmek için, kısa olacak bir şekilde anlatmak gerekirse, cushing sendromu belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkün olur:
Cushing sendromu tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesi ve altta yatan bu nedenin hedeflenmesi ile başlar. Cushing sendromunda tedavi seçenekleri genel olarak sendromun nedenine bağlı bir şekilde değişiklik gösterir. Cushing sendromunda tedavi seçenekleri multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Cushing sendromunun tedavisi kortizol üretimini azaltmaya ya da bloke etmeye odaklanır. Cushing sendromunun tedavi seçenekleri arasında ise şunlar yer alır: