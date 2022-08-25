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Çuval içine koyup otobüse bindi! Ölüm yolculuğu isyan ettirdi: İçini açınca şoka girdim

25.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da kedilerden rahatsız olan bir kadın hayvanları çuval içine koyup otobüse bindi. Kediler, çığlıkları duyan vatandaşın yardımıyla kurtarılırken kediler doğal ortamına bırakıldı. Hayvansever Şilan Koyuncu, kedileri torbada görünce şok olduğunu söyledi. Koyuncu, ''Havasızlıktan öleceklerdi. Anne ve yavruları içerisindeydi. Kadın elimden kaçıp gitti. Şoktaydım kedileri kurtarma derdindeydim. Gerekli yerlere şikayetlerimi yapacağım'' ifadelerini kullandı.

Çuval içine koyup otobüse bindi! Ölüm yolculuğu isyan ettirdi: İçini açınca şoka girdim

Diyarbakır’da önceki gün akşam saatlerinde evinin önündeki kedilerden rahatsız olan bir kadın, önce kedileri çuvala koydu ardından belediye otobüsüne binerek uzak noktaya gitmeye başladı. Otobüsün içerisinde kedilerin çığlık sesini duyan bir hayvansever durumu fark edince önce şahısla konuştu, ölüm yolcuğu olduğunu öğrenince elindeki torbayı çekip aldı. Kısa süre sonra tepki alan şahıs otobüsten inerek uzaklaştı, duyarlı vatandaş ise kedileri besledikten sonra doğal ortamına bıraktı. O anları cep telefonu kameralarına kaydeden Şilan Koyuncu, sosyal medyada paylaşınca duyarsız vatandaşa tepki gösterildi.

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“O KADININ ADRESİNE YAKIN HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINMALI”

Sokak hayvanlarını besleme ve tedavilerine yardımcı olan hayvansever Şilan Koyuncu, kedileri torbada görünce şok olduğunu söyledi. Koyuncu, “Dün akşam otobüse bindim. Kediler o çuvaldan çıkmak için resmen yalvarıyorlardı, çuvalın içerisine konulmuş kediler gördüm. Kadının yanına gittim, neden bir koli içerisine değil de bir çuvala koyduğunu sordum. O da bana 'bunları çöpe atacağını ve ölüme terk edeceğini, evinin çevresinde istemediğini' söyledi. İlk başta çuvalı vermemek için direndi, itişme oldu sonradan almayı başardım. Hemen ardından telefonu çıkartarak eşkalini belli etmek için videoyu çekmeye başladım.

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''ŞOKA GİRDİM''

Sonradan çuvalın ağzını açmaya çalıştım, kedileri bir site içerisine bıraktım, havasızlıktan öleceklerdi. Anne ve yavruları içerisindeydi. Kadın da elimden kaçıp gitti. Şoktaydım kedileri kurtarma derdindeydim. Gerekli yerlere şikayetlerimi yapacağım amacım o kadının adresini öğrenip oradaki hayvanları koruma altına almak.

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(İHA)

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