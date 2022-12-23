Çuvallara doldurulmuş halde bulundular, büyük panik yarattı! Yılbaşı öncesinde 'eşek eti' skandalı: "Vatandaşlarımız almasın"

Yılbaşına günler kala kasapların yolunu tutan vatandaşları tedirgin edecek bir olay yaşandı. Adana'da dere yatağında çok sayıda eşek başı ve kemikleri bulundu. Ağır kokunun rahatsız ettiği bölgede zabıta harekete geçti. Merdivenaltı işletmelere dikkat çeken kasaplar, et alırken fiyatın önemine dikkat çekti. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur etlerin üstündeki kaşeleri işaret ederken "Özellikle altını çiziyorum" diyerek vatandaşları uyardı.

MAHALELLİLER GÖRÜNTÜYÜ KAYDETTİ

DHA'ya göre, Yüreğir'e bağlı Havutlu Mahallesi'nde bulunan dere yatağına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuvallara doldurulmuş eşek başı ve kemikleri atıldı. Mahalleli, bağırsakların da bulunduğu alandan ağır koku geldiğini belirtip, görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayı zabıta ekiplerine bildirenler, daha önce de dere içine at ve eşek kemikleri atıldığını söyledi. Zabıta ekiplerinin kanalda incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

AKILLARDA AYNI SORU! ET ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Eşek eti skandalı paniğe yol açarken herkesin aklına aynı soru takıldı. Habertürk'te yer alan habere göre; yılbaşına günler kala yaşanan skandal sonrasında 'Et yerken ve alırken nelere dikkat edilmeli' sorusu akıllara geldi.

Etlerin rengine bakılmasını öneren Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Bir kaşe olur. Bu kaşelerde bu et mühürlerini görmedikten sonra oradan almasınlar" dedi.

"ÖZELLİKLE ALTINI ÇİZİYORUM" DİYEREK UYARDI

Yağmur, "Özellikle altını çiziyorum" diyerek "Vatandaşlarımız hazır imal almasınlar" uyarısında bulundu.

Kasaplar merdivenaltı işletmelere dikkat çekerken "70-80-90 liraya kıyma olamaz öyle bir şey. 140-145 lira maliyeti var. Biz de 150 liraya şu anda milletimize sunuyoruz" dedi.