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D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? D sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

11.11.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni ehliyet türlerinden biri olan D sınıfı ehliyet, otobüs ve minibüs kullanmak isteyenler tarafından alınan bir ehliyettir. Eski düzenlemede E sınıfı olarak bilinen D sınıfı ehliyeti D1'den ayıran en büyük fark yaş sınırı ve kullanılan araç türüdür. Otobüs ve minibüs kullanmak için almanın zorunlu olduğu D ehliyetinin kapsamı nedir?

D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? D sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

2016 yılında farklı şartlar ile birlikte yürürlüğe giren D sınıfı ehliyet D1E, D1 ve DE sınıfı ehliyetlerle sıkça karıştırılıyor. Geçerlilik süresi 5 yıl olan D sınıfı ehliyet hakkında birçok detay sürücü adayları tarafından merak konusu oluyor. D ehliyeti diğer D türü ehliyetlerden ayıran en önemli fark D ehliyet yaş sınırı 24'tür ve hem otobüs hem de minibüs kullanmak için gereklidir.

D sınıfı ehliyet nedir?

Otobüs kullanmak isteyenler tarafından alınması gereken ehliyet türüne D sınıfı ehliyet adı veriliyor. Almak için deneyim gerektirir ve kişinin B sınıfına sahip olması gerekir. Ancak bu ehliyet sınıfı yalnızca otobüs ile sınırlı kalmaz. D sınıfı ehliyet, geniş kapsamlı bir yelpaze sunar. D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

D sınıfı ehliyetin kullanabileceği araçlar şunlardır:

  • M
  • B1
  • B
  • D1
  • F

D sınıfı ehliyet E sınıfını kapsar mı?

D sınıfı ehliyet E sınıfını kapsamaz. Ancak E sınıfının kapsadığı araçları kullanabilmek için C ve D sınıfı ehliyetin alınması gerekir. Bu nedenle E sınıfı ehliyete sahip olanlar aynı zamanda D sınıfı ehliyete sahip olduğu için bu araçları da kullanabilme yetkisine sahip oluyor.

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D sınıfı ehliyet nasıl alınır?

D sınıfı ehliyet almak için gerekli sınavları başarıyla geçmeniz gerekir. Bu ehliyeti almak için B sınıfı ehliyete sahip olma şartı koşulduğu için D sınıfı ehliyeti alırken yeniden teorik sınava girmeniz gerekmiyor. Ayrıca ehliyet almak için bazı evrakları hazırlamanız gerekiyor. D sınıfı ehliyet için gerekli evraklar şunlardır:

  • Hastaneden alınmış sağlık raporu
  • Kan grubu kartı
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Öğrenim durumunuzu gösteren belge
  • Adli sicil kaydı
  • 2 tane biyometrik fotoğraf

D sınıfı ehliyet alma şartları nelerdir?

D sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:

  • 24 yaşını doldurmuş olmak
  • B sınıfı ehliyete sahip olmak
  • Gerekli ehliyet sınavlarından başarıyla geçmek
  • Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununun olmaması
  • İlkokul veya üstü bir okuldan mezun olmak

D sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

2022 yılında D sınıfı ehliyet harç ücretleri 2198 Türk lirası olarak gözler önüne seriliyor. D sınıfı ehliyet fiyatları içerisinde sınava giriş ücreti ise 160 Türk lirası olarak belirlenmiştir.


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