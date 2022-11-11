D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? D sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

2016 yılında farklı şartlar ile birlikte yürürlüğe giren D sınıfı ehliyet D1E, D1 ve DE sınıfı ehliyetlerle sıkça karıştırılıyor. Geçerlilik süresi 5 yıl olan D sınıfı ehliyet hakkında birçok detay sürücü adayları tarafından merak konusu oluyor. D ehliyeti diğer D türü ehliyetlerden ayıran en önemli fark D ehliyet yaş sınırı 24'tür ve hem otobüs hem de minibüs kullanmak için gereklidir.

D sınıfı ehliyet nedir?

Otobüs kullanmak isteyenler tarafından alınması gereken ehliyet türüne D sınıfı ehliyet adı veriliyor. Almak için deneyim gerektirir ve kişinin B sınıfına sahip olması gerekir. Ancak bu ehliyet sınıfı yalnızca otobüs ile sınırlı kalmaz. D sınıfı ehliyet, geniş kapsamlı bir yelpaze sunar. D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

D sınıfı ehliyetin kullanabileceği araçlar şunlardır:

M

B1

B

D1

F

D sınıfı ehliyet E sınıfını kapsar mı?

D sınıfı ehliyet E sınıfını kapsamaz. Ancak E sınıfının kapsadığı araçları kullanabilmek için C ve D sınıfı ehliyetin alınması gerekir. Bu nedenle E sınıfı ehliyete sahip olanlar aynı zamanda D sınıfı ehliyete sahip olduğu için bu araçları da kullanabilme yetkisine sahip oluyor.

D sınıfı ehliyet nasıl alınır?

D sınıfı ehliyet almak için gerekli sınavları başarıyla geçmeniz gerekir. Bu ehliyeti almak için B sınıfı ehliyete sahip olma şartı koşulduğu için D sınıfı ehliyeti alırken yeniden teorik sınava girmeniz gerekmiyor. Ayrıca ehliyet almak için bazı evrakları hazırlamanız gerekiyor. D sınıfı ehliyet için gerekli evraklar şunlardır:

Hastaneden alınmış sağlık raporu

Kan grubu kartı

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Öğrenim durumunuzu gösteren belge

Adli sicil kaydı

2 tane biyometrik fotoğraf

D sınıfı ehliyet alma şartları nelerdir?

D sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:

24 yaşını doldurmuş olmak

B sınıfı ehliyete sahip olmak

Gerekli ehliyet sınavlarından başarıyla geçmek

Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununun olmaması

İlkokul veya üstü bir okuldan mezun olmak

D sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

2022 yılında D sınıfı ehliyet harç ücretleri 2198 Türk lirası olarak gözler önüne seriliyor. D sınıfı ehliyet fiyatları içerisinde sınava giriş ücreti ise 160 Türk lirası olarak belirlenmiştir.



