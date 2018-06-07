D Vitamini Eksikliği Belirtileri

D vitamini, vücudunuzda yeterli seviyede bulunmadığı durumda düşündüğünüzden daha büyük zararlara yol açabilir. Diş ve kemiklerin gelişiminde de önemli bir bileşen olan D vitamini, vücudunuzun gücünü korumasını destekleyip hücre canlılığının korunmasına katkı sağlar ve metabolizmanızın düzenli şekilde işlemesine yardımcı olur. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ Yediğimiz besinler ve güneş ışınları sayesinde vücudumuza giren D vitamininin eksikliğine birçok durum sebep olabilir. 1. Yanlış beslenme

Süt, balık, yumurta gibi besinler ve bazı meyveler D vitamini açsından oldukça zengindir ve vücudunuzun vitamin ihtiyacını karşılaması için bu besinleri tüketmeniz gerekir. Eğer beslenme programınızda bu tip yiyecek ve içeceklere yer vermiyorsanız D vitamini eksikliği yaşayabilirsiniz. 2. Yeteri kadar güneş ışığından faydalanmamak

Güneşli havalar yalnızca ruhsal anlamda modumuzu yükseltmekle kalmaz aynı zamanda D vitamini gereksinimimizi de karşılamamıza yardımcı olur. Güneşten gelen ışınlar tek başına D vitamini ihtiyacınızı gidermek için yeterli olmasa da bu ışınlardan faydalanmamanız halinde vitamin eksikliği çekebilirsiniz.

3. Birtakım ilaçlar

Kimi ilaçlar vücudunuzdaki D vitamini düzeyinin düşmesine neden olabilir. Genelde antimantar ilacı olarak da bilinen antikonulsanlar, anti-fungallar, glukokortikoidler ve AIDS hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar vücuttaki D vitaminin etkin çalışmamasına ve miktarının düşmesine sebep olabilir. 4. Bazı hastalıklar

İlaçların yanı sıra bazı hastalıklar yüzünden de D vitamini seviyenizde bir düşüş görülebilir. Kronik böbrek hastalıklarının yanı sıra primer hiperparatiroidi, lenfoma türlerinin bazıları ve granülom oluşumuna sebep olan hastalıklar yüzünden D vitamini eksikliği çekebilirsiniz. 5. Yaşlanma

Eğer orta yaşı yavaş yavaş aşmaya başladıysanız yaş kaynaklı yetersizlik çekme ihtimaliniz ortaya çıkmış demektir. Uzmanlar, yaşın ilerlemesiyle beraber vücudun D vitamini sentezleme beceresini kaybettiğini söylüyor. 6. Fazla kilolar

Obezite probleminiz ya da fazla kilolarınız varsa D vitamini eksikliği ile karşılaşma ihtimaliniz artar. Fazla kilolar, D vitamininin vücuda pozitif etki göstermesine engel olur.

7. Ten renginin koyu renk olması

Koyu tenli insanlarda daha çok bulunan melanin maddesi güneşten gelen UV ışınlarının daha hızlı emilmesini sağlar fakat vücudun D vitamini üretme yetisini yüzde 90 azaltır. 8. Sindirim sistemiyle alakalı rahatsızlıklar

Sindirim sisteminizde bir problem olması halinde yağda çözülüp bağırsaklarda emilerek kana geçen D vitamininin emilimi zorlaşır ve kana yeteri kadar etki edemez. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ D vitamini açısından yetersiz bir bünyeye sahip olup olmadığınız anlamanın birçok yolu vardır: 1. Depresyon

Yaşadığınız sıkıntıyı gerçek depresyondan ayırmanın en kolay yolu ortada bir sebep olup olmadığını analiz etmekten geçer. Eğer herhangi kötü bir olay yaşamadığınızı düşünüyorsanız ve kendinizi kötü hissediyorsanız şüphelenmeniz gereken durumlardan biri de D vitamini yetersizliğidir. Vücutta yeteri kadar D vitamini olmaması halinde serotonin düzeyinde bir düşüş meydana gelir ve bu kendinizi iyi hissetmenizi engeller. 2. Baş bölgesinde terlemeler

Vücudunuzda yeteri kadar D vitamini olmaması halinde baş bölgenizde anlam veremediğiniz, sebebini kavrayamadığınız aşırı terlemeler oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz. Herhangi ağır bir iş yapmamanıza rağmen oluşan bu terlemeler D vitamini eksikliği çektiğinize delil olabilir.

3. Kemik ve kasların zayıflaması

D vitaminin önemli işlevlerinden birisi de kalsiyumların kemiklere ulaşmasını sağlamasıdır. Bu sayede katılaşan kalsiyum kemiklerin daha güçlü bir yapıya bürünmesine destek olur. Vücudunuza yeteri kadar D vitamini takviye etmezseniz kemikleriniz güçsüzleşmeye ve daha hassas bir hale gelmeye başlar. İskelet kaslarında da bir zayıflama görülebilir. 4. Sık giren kramplar

D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır sorusunun cevaplarından biri de kramplardır. Zayıflayan kaslar bir süre sonra kas yorgunluğu hissetmenize sebep olur. Bu yüzden günlük yaşamınızda gerçekleştirdiğiniz basit eylemlerden sonra bile bacaklardaki ve kollardakiler başta olmak üzere birçok kasınızda yorgunluk hissedebilir, sağlıklı kişilere kıyasla daha sık kramp problemi yaşayabilirsiniz. 5. Artan ishal şikayeti

D vitamini boşaltım ve sindirim sisteminizin de daha etkili çalışmasına destek olur fakat vücutta yeterince bulunmaması halinde ortaya çıkacak sorunlardan biri de ishaldir. Eğer beslenme alışkanlıklarınızda ve yediğiniz yiyeceklerde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız ve üşütmediyseniz ortaya çıkan anlamsız ishal problemleri D vitamini eksikliğine bir işaret olabilir.

6. Soğuk algınlığı

Birçok sebep yüzünden yaşayabileceğiniz bir hastalık olan soğuk algınlığını etkileyen problemlerden birisi de D vitamininin vücutta yeteri kadar bulunmamasıdır. Bağışıklık sistemi için de önemli bir bileşen olan D vitamini, yeteri kadar alınmadığı durumda vücudun virüslere karşı daha dirençsiz bir savaş vermesine sebep olabilir ve daha sık soğuk algınlığı ile karşılaşabilirsiniz. 7. Tansiyonun yükselmesi

Tansiyonu dengede tutan önemli bileşenlerden biri de D vitaminidir. Rutin bir tansiyon probleminiz yoksa, yeni yeni böyle bir problemle karşılaşıyorsanız sebeplerden biri, vücudunuzda yeteri kadar bulunmayan D vitamini olabilir. Tansiyonun altında başka sebepler de olabileceği için bir doktora danışarak gerekli testleri yaptırmanız en mantıklı çözüm olacaktır. 8. Yaraların kolay kolay kapanmaması

Vücudunuzda oluşan en ufak yaralar bile normalden daha uzun sürede kapanıyorsa D vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Bu vitamin hücrelerinizin yenilenip sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sağlıyor.