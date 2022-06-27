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Dağ keçileri cep telefonuyla görüntülendi: Bölge için çok güzel bir gelişme

27.06.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Işıklı bölgesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi. Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Bu bizim bölge için çok güzel bir gelişme" diyerek açıkladı ve çağrıda bulundu.

Dağ keçileri cep telefonuyla görüntülendi: Bölge için çok güzel bir gelişme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sürü halindeki dağ keçileri, bölgedeki popülasyonun da arttığını gösteriyor.

"BU BİZİM BÖLGE İÇİN ÇOK GÜZEL BİR GELİŞME"

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Bölgedeki yabani hayvanların avlanmasının yasaklanmasıyla birlikte son zamanlarda yabani hayvanların popülasyonunun artmasına neden oldu. Bu bizim bölge için çok güzel bir gelişme. Çukurca Belediyesi olarak kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortaklaşa yabani hayvanları için yem bırakıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı yasak avlanmaya karşı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

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(İHA)

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