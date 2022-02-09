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  4. Dağ yamacında iki gün boyunca aç ve susuz bekledi! Ordu devreye girdi

Dağ yamacında iki gün boyunca aç ve susuz bekledi! Ordu devreye girdi

09.02.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde bulunan bir dağın yamacında bir genç, 2 gün boyunca aç ve susuz şekilde mahsur kaldı. Kurtarma çabalarının sonuç vermemesi üzerine genç, ordu tarafından 48 saat sonra kurtarıldı.

Dağ yamacında iki gün boyunca aç ve susuz bekledi! Ordu devreye girdi

Hindistan’da ordu saatler süren zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Ülkenin güneyinde yer alan Kerala eyaletindeki Palakkad bölgesinde 3 arkadaşı ile birlikte dağlık bir arazide yürüyüşe çıkan 23 yaşındaki R. Babu, dengesini kaybedip dağ yamacından aşağı kaydı. Dik yamaçtan aşağı yuvarlanan Babu, yamaçtaki bir yarıkta mahsur kaldı.

2 GÜN BOYUNCA AÇ VE SUSUZ BEKLEDİ

R. Babu, 2 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekledi. Babu, yerinin tespit edilmesine yardımcı olmak için ekiplere fotoğraf çekip gönderdi. Kurtarma ekipleri lokasyonun belirlenmesi amacıyla dron kullandı.

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ORDUYA BAĞLI DAĞCI EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Sahil güvenlik helikopterleri Babu’ya ulaşmaya çalıştı, ancak arazinin topografyası ve dik olması nedeniyle başarısız oldu. Babu, bugün sabah saatlerinde Hint ordusuna bağlı dağcı ekip tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.

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Genç kendisini kurtaran askerlere öperek ve sarılarak teşekkür etti. Ordu personeli Babu’ya su ve yiyecek verdi. Yaralı olarak kurtarılan genç tedavi için hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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