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Dağcılar lösemili çocuklar için tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Kalus Dağı'na tırmanan 13 dağcı, lösemili çocuklar için toplumda farkındalık oluşturmak için zirvede maske taktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araya gelen 13 dağcı, lösemili çocuklar için toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Kalus Dağı'na tırmandı.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce (AKUD) 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" çerçevesinde düzenlenen organizasyonda, Ağrı ve Iğdır'dan gelen dağcılar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Kalus Dağı eteklerinde toplandı.

Burada son hazırlıklarını tamamlayan grup, yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 53 metre rakımlı zirveye ulaştı. Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle maske taktı.

AKUD sporcusu ve tırmanış lideri Zeynelabidin Kızılkaya, lösemili çocuklar adına farkındalık yaratabilmek için etkinliği düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Toplum olarak lösemi konusunda bilinçli ve duyarlı olmalıyız. Bazı insanlar bu konuda duyarsız, biz de bir farkındalık yaratabilmek amacıyla bu tırmanışı gerçekleştirdik. Faydalı olacağına inanıyorum. Bundan sonra hiçbir çocuğun hastalanmasını istemiyoruz. İnşallah bütün çocuklar çocukluklarını yaşayarak hayatlarına devam ederler."

Daha sonra dönüşe geçen dağcılar yaklaşık 3 saatte dağın eteklerine vararak etkinliği tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağcılık ığdır Lösemili Çocuklar Haftası

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