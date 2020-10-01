Dağlık Karabağ: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar daha büyük bir savaşa yol açabilir mi?

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki önceki çatışmalar genelde birkaç gün sürerdi. Şu anki çatışmanın yoğunluğu ise bunu birkaç günde durdurmanın mümkün olmayabileceğini gösteriyor.

Erivan, Türkiye'yi bir SU-25 savaş uçağını düşürmekle suçladı. Türkiye iddiayı reddetti. Daha önce de böyle suçlamalar yapılmış ve iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştı.

Pazar günü çatışmalar başladıktan sonra Türkiye Azerbaycan'a koşulsuz destek sundu. Azerbaycan'a bazı askeri imkanlar sağlıyor gibi gözüküyor. Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava aracı teknolojisinin kullanıldığından pek şüphe edilmiyor.

Türkiye geleneksel olarak kilit jeo-stratejik partneri Azerbaycan'a moral ve diplomatik destek sunuyor.

Esas tehlike bunun dış güçlerin de dahil olacağı ve daha geniş bölgesel bir savaşa yol açma ihtimali bulunan uzun bir çatışmaya dönülmesi.

İki taraf da daha uzun bir çatışmaya hazırlanıyor gibi gözüküyor. Azerbaycan Ermenistan'la yeni bir müzakereye başlamak istemiyor.

Dağlık Karabağ'daki yerleşim yerleri bu çatışmada, 1990'lardan sonra ilk defa bombardımana maruz kaldı.

Öte yandan Türkiye'nin Suriye'deki paralı askerleri savaşmak için Azerbaycan'a götürdüğüne dair henüz teyit edilmemiş iddialar var. (BBC Türkçe'ye konuşan üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, Suriyeli savaşçılarla ilgili iddiaların "Ermenistan'ın propagandası olduğunu" söylemişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, iddialar için "Asılsız ithamlar" demişti.)

Rusya'nın rolü nedir?

Rusya bu çatışmada birden fazla, bazıları da birbiriyle çelişen rollere sahip.

Moskova ikili ilişkiler ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üzerinden Ermenistan'a güvenlik garantisi veriyor fakat bu, uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın parçası olarak tanınan Dağlık Karabağ'ı kapsamıyor.

Rusya bir yandan iki tarafa da silah satarken diğer yandan Minsk Grubu'nun eş başkanı olarak çözüme aracılık ediyor.

Rusya ateşkes çağrısında bulundu fakat önceki büyük çatışmaların aksine iki tarafın askeri veya siyasi liderleriyle bir araya gelmedi.

Moskova'nın Ermenistan'da 2018 sonrası iktidara gelen Nikol Paşinyan ile sorunlu bir ilişkisi var.