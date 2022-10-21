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Daha 10 gün önce evlenmişlerdi! Şimdi hastanede yaşam mücadelesi veriyorlar

21.10.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 10 gün önce evlenen çift, arkadaşlarının doğum gününden dönerken motosikletle başı boş dolaşan bir taya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Akgün çifti, ağır yaralandı. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, tay ise telef oldu.

Daha 10 gün önce evlenmişlerdi! Şimdi hastanede yaşam mücadelesi veriyorlar

Olay, Denizli Babadağ'da meydana geldi. 10 gün önce evlenen Akgün çifti, arkadaşlarının doğum gününden dönerken başı boş dolaşan bir taya çarptı. Kazada metrelerce savrulan Akgün çifti, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayda tay telef olurken motosiklet kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TAYA ÇARPTILAR

Kaza, Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 10 günlük evli olan Murat Akduğan, eşi Yıldız Akgün ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Havanın kararmasıyla birlikle motosikletle yola çıkan Akduğan çifti, seyir halindeyken karşılarına aniden tay çıktı. Motosiklet sürücüsü Murat Akduğan, taya çarpmamak için manevra yapsa da başarılı olamayarak taya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte Akgün çifti, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

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AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan çifte ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, tay ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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trafik kazası Denizli

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