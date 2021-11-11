Daha çarpıcı ve canlı bakışlar için en iyi göz altı kremi çeşitleri

Göz çevresinin, yüzümüzdeki en ince deriye sahip alan olması nedeniyle aslında en çok bakıma ihtiyacı olan bölge olduğunu söyleyebiliriz. Kaz ayakları, göz torbalanmaları, göz morlukları ve derin kırışıklar gibi sorunlar da yine bu bölgede ortaya çıkıyor. Bu noktada en iyi göz altı kremi tavsiyelerine bakarak göz çevrenizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlayabilir ve bu tarz problemlerin ortaya çıkmasını engelleyebilirsiniz.

1. Neutrogena Cellular Boost Gençleştirici Göz Kremi ile Daha Pürüzsüz Bir Göz Çevresi!

En iyi göz altı kremi hangisi gibi bir sorunuz varsa bu durum cildinizin ihtiyaçlarına ve sizin beklentilerinize göre değişiklik gösterir. Neutrogena Cellular Boost Gençleştirici Göz Kremi, içeriğinde yer alan retinol ve hyalüronik asit ile gün boyu göz çevrenize bakım yapar ve nemlendirir. Bu sayede hücresel yıkım sebebiyle oluşan ince çizgileri, kaz ayağı görünümünü ve kırışıklıkları düzeltmeye yardımcı olur. Sabah ve akşam olmak üzere günlük uygulayabileceğiniz bu krem cilt bariyerinizi de güçlendirir.

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2. Hassas Ciltler İçin: Bioderma Sensibio Eye Contour Gel

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Hassas ve tolerans seviyesi düşük ciltler için önerilen göz altı kremleri arasında yer alan Bioderma Sensibio Eye Contour Gel içeriğindeki hyalüronik asit ve kafein ile cildinizin yatışmasına yardımcı olur. Göz çevresinde sık sık gerginlik ve rahatsızlık hissediyor ve hangi göz kremini kullanmalıyım diye düşünüyorsanız bu ürün sizin için doğru bir tercih olabilir. Asit içeren bu göz altı kremi nasıl sürülmeli konusunda endişeleriniz varsa parmak uçlarınıza aldığınız kremi temizlediğiniz göz çevrenize nazik hareketlerle uygulayınız ve ovuşturmayın.

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3. ELENSILIA Fransız Kolajeni İçeren Kırışıklık Karşıtı Göz Kremi Parabensiz Yapısı ile Dikkat Çekiyor!

Fransız kolajeninin besleyici ve onarıcı gücünü kullanan ELENSILIA Kırışıklık Karşıtı Göz Kremi zengin formülü ile ön plana çıkıyor. Kırışıklık karşıtı bakım sağlayan Fransız kolajeni kemikleri, cildi, kıkırdağı ve bağ dokuları yeniden oluşturma gücüne sahip bir içerik olarak bilinir. Formülünde yer alan diğer bir ürün haloxyl ile de şişkinliği ve koyu halkaları azaltan bu krem paraben ve mineral yağ içermeyen yapısı ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

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4. Clarins Eye Contour Gel ile Göz Çevresi Şişkinliklerinizi Yatıştırın!

Daima göz altlarınızda yer alan koyu halkalardan şikayetçiyseniz Clarins Eye Contour Gel sizin için en iyi göz altı nemlendiricisi olabilir. İlk kullanımdan itibaren gözle görülür bir fark yaratan bu krem serinletici etkisi ile beğeninizi kazanacak. Bu ürünün içeriğinde yer alan süper aktif organik bitki özleri ile gözlerinizi tazeleyin ve yatıştırın. Kafein ve ginkgo biloba özleri kombinasyonu sayesinde gözlerinizdeki şişliği ve koyu halkaları düzenlemeye yardımcı olur.

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5. Sebamed Q10 Yaşlanma Karşıtı Göz Çevresi Bakım Kremi Besleyici Formülü ile Ön Plana Çıkıyor!

Göz altı kremi ne işe yarar konusunda kafanızda soru işaretleri varsa yüz nemlendiricilerinden ve serumlarından daha hafif olan bu ürünler kolajen hasarını ve yaşlanmayı engellerken göz çevresindeki hassas cildi nemlendirir. Sebamed Q10 Yaşlanma Karşıtı Göz Çevresi Bakım Kremi de içeriğindeki Shea, avokado ve badem yağı ile göz çevrenizi beslerken, koenzim Q10 ile kırışıklıklara karşı koruma sağlar. Göz çevrenizi tahriş etmeden bakım yapan bu ürün alkol ve paraben içermez.

5.5 pH değeri ile cilt dostu olan bu ürüne sahip olmak için buraya tıklayın!

6. Daha Aydınlık Bir Göz Çevresi İçin: Shiseido Essential Energy Eye Definer Göz Kremi

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Göz çevreniz için ilk defa bir ürün alıyorsanız "Göz altı kremi alırken nelere dikkat etmeli?" sorusu kafanızı kurcalıyor olabilir. Bu noktada en çok dikkat etmeniz gereken şey içeriğinde alkol, paraben ya da parfüm gibi hassasiyet yaratabilecek ürünler olmamasıdır. Gün içerisinde dijital ekrana çok fazla maruz kalıyorsanız Shiseido Essential Energy Eye Definer Göz Kremi sizin için doğru ürün olabilir. Koyu halkalar, şişlik ve ince çizgiler gibi problemler ile mücadele eden bu ürün 24 saat nemlendirme özelliği ile de dikkat çekiyor.

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7. Lancome Rénergie Multi-lift Ultra Kırışıklık Karşıtı Göz Çevresi Kremi Cildi Sıkılaştırır!

Özellikle gençler tarafından çok merak edilen göz altı kremi kaç yaşından itibaren kullanılmalı sorusunun cevabı dermatologlara göre değişse de genel kanı 25 yaşından sonra kullanılmasının daha doğru olduğu yönünde denilebilir. Eğer daha ileriki yaşlardaysanız ve göz çevrenize daha genç bir görünüm kazandırmak istiyorsanız Lancome Rénergie Multi-lift Ultra Kırışıklık Karşıtı Göz Çevresi Kremi’ni mutlaka denemelisiniz. Bu krem cildi sıkılaştırarak koyu halkaların ve gözaltı torbalarının görünümü azaltır.

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8. Kiehl's Creamy Eye Treatment Avokado ile Yoğun Nemlendiren Göz Kremi Kullananların Favorisi Oluyor!

Kiehl's Creamy Eye Treatment Yoğun Nemlendiren Göz Kremi avokado yağı içeren formülü ile oldukça popüler. Yoğun nemlendirme sağlayarak göz çevresine anında daha sağlıklı, canlı ve taze bir görünüm kazandıran bu krem eşsiz konsantre dokusu sayesinde göze etki etmez. Bu noktada göz altı kremi nasıl sürülür bilmiyorsanız az miktarda elinize aldığınız ürünü nazik tampon hareketlerle göz çevresindeki kemik boyunca uygulayın ve göz çevrenize verdiği canlılık ve nemin tadını çıkarın!

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9. Clinique All About Eyes 15 Ml Bakım Kremi ile Anında Etki!

Göz altı kremi neden kullanır, sorusuna anında fark edilir bir etki sunan Clinique All About Eyes Göz Kremi ile cevap verilebilir. Bu krem koyu halkaları, ince çizgileri ve göz darbelerini azaltacak şekilde formüle edilmiş yapısı ile dikkat çekiyor. Bölgedeki cildi nemlendirerek oluşabilecek yeni kırışıklıkların önüne geçen bu ürün hafif dokusu ile de kullanıcılarından tam puan alıyor. Bu kremi düzenli olarak kullandığınızda göz çevreniz için daha büyük etkiler alacağınızı unutmayın.

Göz çevresindeki esnekliği arttıran bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

10. LA ROCHE-POSAY Redermıc R Yeux Göz Kremi, Zengin İçeriği ile Karşımıza Çıkıyor!



Kolajen üretimini arttırarak cildin yapılanmasında ve yenilenmesinde etkili olan retinol içeriği ile dikkat çeken LA ROCHE-POSAY Redermıc R Yeux Göz Kremi özellikle ileriki yaşlar için daha iyi bir tercih olabilir. Derin kırışıklıklarda bile etkili olan bu krem cildin esneklik ve elastikiyetini arttırmayı sağlar. Aynı zamanda da koyu halkaları, şişlikleri ve göz altı morluklarını en aza indirmeye yardımcı olur. Siz de bu ürünü sabah ve akşam cilt bakım rutinlerinize ekleyerek muhteşem sonuçlar alabilirsiniz.

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