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  4. Daha önce böyle bir artış görülmedi! Fransa Sağlık Bakanı'ndan çarpıcı açıklama

Daha önce böyle bir artış görülmedi! Fransa Sağlık Bakanı'ndan çarpıcı açıklama

20.07.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, son 24 saatte 18 bin yeni koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi.

Daha önce böyle bir artış görülmedi! Fransa Sağlık Bakanı'ndan çarpıcı açıklama

Bakan Veran, Ulusal Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

SON 24 SAATTE 18 BİNDEN FAZLA VAKA

Fransa’da vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 150’den fazla artış olduğunu bildiren Veran, son 24 saatte 18 binden fazla vaka belirlendiğini aktardı.

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Veran, Delta varyantında yaşanan bu durumun Brezilya, Güney Afrika veya İngiliz varyantında yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Bu hızlı yayılıma karşı aşı silahının bulunduğuna dikkati çeken Veran, 40 milyon ilk doz aşı hedefinin temmuz sonunda yakalanması gerektiğini kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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