Son Dakika: 20 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

20 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

İŞTE 20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: BAYRAM SALGIN İÇİN FIRSATA DÖNÜŞMEMELİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir.

Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/m3MwgC78M7 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021

19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (19 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 7 bin 667 olarak açıklanmıştı.



