Son Dakika: 20 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

20 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir.
Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/m3MwgC78M7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021
Türkiye'de dün (19 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 7 bin 667 olarak açıklanmıştı.