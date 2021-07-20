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  4. Son Dakika: 20 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

20.07.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 780 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Balıkesir oldu.

Son Dakika: 20 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

20 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

İŞTE 20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: BAYRAM SALGIN İÇİN FIRSATA DÖNÜŞMEMELİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir.

19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (19 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 7 bin 667 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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