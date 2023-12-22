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  4. Daha önce böyle bir şey izlemediniz! Ameliyatta doktordan hastaya yumruk: Doktor açığa alındı, kadın bir gözünü kaybetti

Daha önce böyle bir şey izlemediniz! Ameliyatta doktordan hastaya yumruk: Doktor açığa alındı, kadın bir gözünü kaybetti

22.12.2023 18:03 | Son Güncelleme:
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Çin'de çekilen ve dünyaya yayılan görüntüler izleyenlerde kısa sürede şoke etkisi yarattı. Bir doktor göz ameliyatı sırasında hastasına 3 yumruk attı. 2019'da çekildiği belirlenen görüntüler için harekete geçildi ve doktor açığa alındı. Kadının bir gözünü kaybettiği belirlendi.

Çin’de bir doktorun göz ameliyatı yaptığı 82 yaşındaki hastaya ameliyat sırasında yumruk attığı ortaya çıktı. Olaya ait görüntülerin yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

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YÜZE 3 YUMRUK

Çin’in Guigang kentindeki bir göz hastanesinde 2019 yılında bir doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı ortaya çıktı. Ameliyathanedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde doktorun 82 yaşındaki kadın hastanın yüzüne 3 kez yumruk attığı, doktorun vurmasının ardından hareket eden hastaya hemşirenin müdahale ettiği görüldü.

DOKTOR AÇIĞA ALINDI

Hastanenin çatı kuruluşu AIER Göz Hastanesi Grubu, olayın yaşandığı tarihte merkeze bildirilmediğini, ancak görüntülerin ortaya çıkmasının ardından doktorun açığa alındığını, hastane yöneticisinin ise görevden alındığını duyurdu.

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SEBEBİ PES DEDİRTTİ

Yapılan açıklamada, doktorun lokal anestezi ile ameliyat edilirken başını ve gözlerini birçok kez hareket ettiren hastaya farklı bir dil konuştuğu gerekçesiyle “kaba kuvvetle” müdahale ettiği belirtildi.

KADIN BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Hastane yönetiminin ameliyattan sonra özür dileyerek 500 yuan (yaklaşık 2 bin 100 lira) tazminat ödediğini ifade eden kadının oğlu yerel medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, annesinin sol gözünün kör olduğunu ancak bunun nedeninin bilinmediğini söyledi.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin ameliyat
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