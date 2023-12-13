Daha önce de hastanın karnında sargı bezi unutmuştu! O doktordan bir vukuat daha…

Antalya'da, 4’üncü gebeliğinin ardından 2013 yılında tüp ligasyonu (tüplerin bağlanması) yaptıran Şerife Erenci (43), 4,5 yıl sonra hamile kalınca işlemi yaptığını öne süren doktor D.A. ve hastane hakkında dava açtı. Tüplerin bağlanması işlemini yapmadığı tespit edilen D.A.'nın, bir başka hastanın 2 yıl önceki doğumunda vücudunda 30 santimlik gazlı bez unutan doktor olduğu ortaya çıktı.

Antalya'da avukat İbrahim (60) ve eşi Şerife Erenci (43), 2013 yılında 4'üncü çocukları R.B.'nin (10) doğumu için gittikleri özel hastanede doktorları D.A.'ya, tüp ligasyonu yaptırmak istediklerini söyledi. Belirlenen ücreti ödedikten sonra Şerife Erenci'ye doğum esnasında tüp ligasyonu işleminin, doktoru D.A. tarafından yapıldığı ifade edildi. Erenci doğum sonrası işlemlerinin ardından evine gitti. Şerife Erenci, 2013 yılında doğan kız çocuğu R.B.'nin doğum sonrası takibini aynı doktorla sürdürdü. Şerife Erenci, 2018 yılında tekrar hamile kaldığını öğrendi.

'KÜRTAJ YAPTIRIN' ÖNERİSİ

Doktor D.A.'ya başvuran Şerife Erenci, nasıl hamile kaldığını, işlemin yapılıp yapılmadığını sordu. İddiaya göre doktor D.A., Erenci çiftine işlemin yapıldığını, durumun normal olabileceğini ve kürtaj yaptırmaları gerektiğini söyledi. Erenci çifti, teklifi kabul etmeyerek doktor ve özel hastane hakkında dava açtı. Çift, doğum için gittiği yeni doktorundan, tüp ligasyonu işleminin yapılıp yapılmadığı ile ilgili kayıt yapmasını istedi. Doğumu gerçekleştiren yeni doktorları, tüp ligasyonu işleminin yapılmadığını Erenci çiftine söyledi. Şerife ve İbrahim Erenci'nin 2018 yılında açtığı dava halen devam ediyor.

'GEBE KALMASININ İMKANSIZ OLDUĞU SÖYLENDİ'

4'üncü çocuklarından sonra eşine tüp ligasyonu işlemini yaptırmayı istediklerini kaydeden İbrahim Erenci, "Özel hastaneye ödememizi yaptık. Doktorumuz doğumdan sonra eşimin gebe kalmasının imkansız olduğunu söyledi. Ancak yaklaşık 4,5 yıl sonra eşimin tekrar hamile olduğunu öğrendik" dedi. Eşinin hamile olduğunu öğrendikten sonra gittikleri doktorlarının kendilerine kürtaj önerisinde bulunduğunu kaydeden İbrahim Erenci, "Biz bunu kabul etmedik. Çocuğun kalp atışlarını duymuştuk. Biz kabul etmeyince 'Niye sorun yapıyorsunuz ki, çocuk sahibi olamayan insanlar var. Siz çocuk sahibi oldunuz' dedi. 'Biz çocuğumuz olduğu için seviniyoruz, tıbben imkansız olan bir durumda eşim nasıl hamile kaldı. Bir yerde bir hata mı var' diye sorduğumuzda 'Biz hata yapmayız' dedi. Tüp ligasyon işleminin yapılmadığını, eşimin sezaryenle doğumunu gerçekleştiren kadın doğum doktorunun video kaydıyla öğrendik ve raporladık. Doğumhaneden video kayıtları da aldık. Açtığımız dava halen sürüyor" diye konuştu.

‘HAKİM DAVADAN ÇEKİLDİ’

Söz konusu doktora tazminat davası açtıklarına dikkati çeken Erenci, “Yargılamanın bu kadar uzun sürmesinin nedeni ilk birkaç yıl yargılamada hiç aşama kaydedilmediğini gördük. Bize verilen süre yaklaşık 270 gündü ve bu süreçte tamamlanacağı yönündeydi. Yargılama şu an 6’ncı yıla girdi. Bu arada davaya bakan kadın hakimimiz, doğumuna 2 aya kala izne ayrılacağını belirtti. Doktorunun da söz konusu doktor olduğunu belirterek, davadan çekildi" dedi.

ANNE ERENCİ: 'ARTIK ÇOCUK SAHİBİ OLMAN MÜMKÜN DEĞİL’ DEDİ

2013 yılında 4’üncü gebeliğinde doktor D.A.’yla doğumu planladıklarını, tüp ligasyon işleminin de yapılmasını istediğini belirten Şerife Erenci, “Bu gebeliğin ardından başka çocuk istemediğimi söyledim. Bu konuda çok ısrarcıydım. Hastaneye gittik, ödemesini yaptık. Doğumdan sonra muayeneye gittiğimde, ‘Artık çocuk sahibi olmayacağım, değil mi doktorum’ diye sorduğumda ‘Her şey çok yolunda, artık çocuk sahibi olman mümkün değil’ dedi. Söylediğine inandım. 4,5 yıl sonra 5’inci çocuğuma 2,5 aylıkken hamile olduğumu öğrendim. Öğrendiğimde çok şaşırdım ve hemen yanına gittim. Bana ‘Dert etme kürtaj olabilirsin’ dedi, ama eşimle ben buna izin vermedik. Bu durum olmasın diye ben tüp ligasyon işlemi yaptırdım. Yoksa gebe kaldıktan sonra kürtaj yapılacağını zaten biliyorum" diye konuştu.

‘HİÇBİR İŞLEM YAPILMADIĞINI 5’İNCİ DOĞUMDA ÖĞRENDİK’

5’inci çocuğunun doğumu esnasında doğumu yapan doktordan tüp ligasyon işleminin yapılıp yapılmadığına bakmasını ve kayda almasını rica ettiklerine dikkati çeken Şerife Erenci, “O doktorumuz doğum esnasında bütün kayıtları aldı. Ne bağlama yapılmış, ne kesilme yapılmış. Doktor D.A. bize işlemin yapıldığını, çok nadir de olsa böyle durum yaşanabileceğini söyledi. Aynı doktorun çıkan haberlerde bir kadının da doğumunda vücudunda sargı bezi unuttuğunu gördüm. Kadınlar gidecekleri doktorları iyi araştırsın" dedi.

Erenci, “Çocuğumla kardeşleri arasında bazen ‘Siz beni istemediniz mi' gibi konuşmalar da oluyor. Biz elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz ama daha küçük olduğu için tam izah edemiyoruz. İleride psikolojisini etkiler mi bilmiyoruz. Yüzde 100 haklı olduğumuz konuda adaletin de bizim yanımızda olacağını düşünüyorum. Doktorun yanına tüp ligasyon sonrasında 'gebeyim' diye gittiğimde bana ‘Bu ilk defa başıma gelmiyor ki’ dediğinde çok şaşırmıştım" dedi.

30 SANTİMLİK GAZLI BEZ UNUTULMUŞTU

D.A.'nın, daha önce başka bir hastanın 2 yıl önce gerçekleştirdiği doğumu esnasında, vücudunda 30 santimetrelik gazlı bez unutan doktor olduğu ortaya çıktı. 2 yıl önce doğum sonrası taburcu edilen Y.S.'nin (32) dikişlerinden iltihap akınca hastaneye başvuran kadına, doğumu yaptıran doktor D.A., iddiaya göre durumun normal olduğunu, iltihabın zamanla biteceğini söyledi. Hastaneden ayrılan Y.S.'nin 2 yıl boyunca ağrıları ve iltihap akıntısı devam etti. Y.S., ağrıyla geçen 2 yılın ardından 2 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çekilen tomografide, Y.S.'nin vücudunda doğum sonrası unutulan sargı bezi görüldü. 30 santimetrelik gazlı bez ameliyatla çıkarıldı. Olayla ilgili aile şikayetçi olurken, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, hastane ve doktor D.A. hakkında inceleme başlattı.

DHA







