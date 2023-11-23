"Daha önce neredeydin?" diyeceksiniz! DreameBot D10s Robot Süpürge ile tanışın

DreameBot D10s Robot Süpürge, üstün teknolojisi ve ergonomik tasarımıyla temizlik işlerini sizin adınıza hallediyor. Akıllı sensörleri sayesinde etrafındaki engelleri algılayarak anında tepki veren bu cihaz, zorlu bölgeleri temizlemekte hiç zorlanmıyor. Tek tuşla çalıştırılabilen ve programlanabilen D10s, istediğiniz zamanlarda evinizi mükemmel bir şekilde temizliyor. DreameBot D10s Robot Süpürge ile tanıştığınızda, temizlik rutininizi daha keyifli bir hale getireceğinizden hiç şüpheniz olmasın. İşte detaylar!

DreameBot D10s

DreameBot D10s Teknik Özellikleri

Emiş gücü 5.000 Pa

Sessiz modda süpürme ve paspas çalışma süresi: 280 dakika

Toz Haznesi 570L

Su tankı kapasitesi 235 mL

Ses Düzeyi 60 dB

Ağırlık 3,6 kg.

DreameBot D10s, etkili, erişilebilir robot temizliği evinize getiriyor. DreameBot D10s, pratik özelleştirebilme olanakları ile 5.000 Pa emiş gücü, gelişmiş LDS haritalama özellikleri ile tüm evinizde ki tüm zeminlerde otomatik temizlik imkanları sunuyor.

Hassas bir tampona sahip olan D10s tespit ettiği nesnelerden ustaca kaçınırken, evde etkili bir şekilde dolaşmaya ve temizlemeye devam ediyor. Ayrıca, Siri, Alexa ve Google Asistan gibi akıllı asistanlarla entegrasyonu, sesli komutlarla robotunuzu yönetmenizi sağlıyor.

Çok yönlü temizlik

DreameBot D10s, sahip olduğu çok yönlü, kılsız kauçuk fırça halının derinliklerine inerek alttaki tozları silker, sert zeminlerdeki kiri alır ve saçların dolaşmasını önleyerek evinize kapsamlı bir temizlik sağlıyor. 5.000 Pa güçlü emiş özelliği sayesinde, işten geldiğinizde daha temiz bir ev ile karşılaşmanızı sağlıyor.

Haritalar, dolaşır, temizler

D10s, LDS haritalama özelliği ile, evinizin planını öğreniyor, temizlik güzergahını planlıyor ve temizliyor. D10s’e eklenen hassas bir tampon sayesinde robotunuz, evinizde etkili ve verimli bir şekilde gezinirken engelleri güvenli bir şekilde aşabiliyor.

Uçtan uca temizlik

D10s, 5.200 mAH bataryası ile 280 dakikaya kadar uçtan uca, kesintisiz bir temizlik olanağı sunarken, şarjı azaldığında, şarj istasyonuna geri dönerek kendisini şar ediyor. Şarjı tamamlanınca, temizliğe kaldığı yerden devam ediyor.

Akışı kontrol edin

Zeminlerinizin kir durumuna göre, paspas yaparken hangi su akış seviyisini kullanmak isterseniz, bunu üç seçenek arasından belirleyebiliyorsunuz. Daha etkili bir temizlik için istediğiniz temizlik seviyesini kendiniz, su akışını kontrol ederek sağlayabiliyorsunuz.

D10s, kısaca 5.000 Pa emiş gücü ve 5.200 mAh batarya kapasitesini navigasyon ve paspaslama özelliği ile birleştiren güçlü bir robot süpürge olarak dikkat çekiyor.

11,299 TL liste satış fiyatı bulunan Dreame D10s, kampanyalı satış fiyatı ile Mediamark’ta 8,849 TL’den satışa sunuluyor.

Dreame hakkında

2017 yılında kurulan Dreame Technology, teknoloji aracılığıyla hayatları güçlendirme vizyonuyla akıllı ev temizlik cihazlarına odaklanan yenilikçi bir tüketici ürünleri şirketidir. Dreame Technology’i Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilir, daha fazla bilgi için buraya tıklayarak web sitesini ziyaret edebilirsiniz.







