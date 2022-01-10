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Dairenin kapısı açıldı, hırsızın planları alt üst oldu!

10.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da merdiven demirine kilitlenmiş şekilde bırakılan iki bisikleti çalmaya çalışan şahsın planları, daire kapısının açılmasıyla bozuldu. Apar topar olay yerinden kaçan şahıs, izini kaybettirerek kayıplara karıştı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Kırcami Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; apartmana giren kapüşonlu ve maskeli şahıs, merdiven demirlerine kilitlenen 2 bisikletin kilidini açmaya çalıştı. Kilitleri açmakta zorlanan şahıs, uzun süre açmak için mücadele etti. Bu sırada dairenin birisinin kapısının açılması üzerine, şahıs apar topar kaçarak daireden uzaklaştı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan anlar ise dairenin içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın bisikletin kilini açmaya çalışması ve dairenin kapısının açılması ile apar topar kaçması yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada da yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şahsı bulmak için çalışma başlattı.

İHA

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