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Dalga dalga dağıtılıyor: MIUI 12 global beta güncellemesi yayınlandı! İşte güncellemeyi alan telefonlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

MIUI 12 global beta güncellemesi için sevindiren haber geldi. Xiaomi, MIUI 12 kararlı beta güncellemesini bazı Xiaomi ve Redmi cihazlara göndermeye başladı. Peki hangi Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar MIUI 12 kararlı beta güncellemesini aldı?

Dalga dalga dağıtılıyor: MIUI 12 global beta güncellemesi yayınlandı! İşte güncellemeyi alan telefonlar

Xiaomi MIUI 12 güncellemesini geçtiğimiz ay tanıttı. Güncelleme, Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar için bir dizi yenilikler getiriyordu. Tanıtım ile birlikte Xiaomi ve Redmi kullanıcıları, yeni güncellemenin telefonlarına gelmesi için beklemeye başladı. Fakat bu güncellemenin hemen gelmeyeceği bir gerçekti. Nitekim, Xiaomi MIUI 12'nin kapalı betasını birçok Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlarda test etmeye devam etti. Sonunda o testlerin karşılığı alındı.

MIUI 12 KARARLI BETA GÜNCELLEMESİ DAĞITIMA ÇIKTI

Xiaomi, MIUI 12 kararlı beta sürümünün bazı Xiaomi ve Redmi cihazlara gönderilmeye başlandığının müjdesini verdi. Xiaomi'nin konu hakkındaki açıklamasına göre Xiaomi Mi 9, Redmi K20, Mi 9T, Redmi K20 Pro ve Mi 9T Pro gibi telefonlar MIUI 12 kararlı beta sürümünü almaya başladı. Xiaomi'nin daha önce aktardığı bilgiler, MIUI 12 kararlı beta sürümünün Haziran ayı içerisinde sunulmasıydı. Yani Xiaomi koronavirüs salgınına rağmen bizleri yanıltmadı.

MIUI 12 kararlı beta alacak telefonlar

Öte yandan Xiaomi, resmi sosyal medya hesaplarından bu beş cihazın dışında MIUI 12 kararlı beta güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini de açıkladı. Listede yer alan cihazlar güncellemenin ikinci etabında yeni sürüme kavuşacaklar.

MIUI 12 KARARLI BETA GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 9
  • Pocophone F1 / Poco F1
  • Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Lite
  • Poco F2 Pro
  • Mi Note 10
  • Mi 8 / Mi 8 Pro
  • Mi Mix 3
  • Mi Mix 2S
  • Mi 9 SE
  • Mi 9 Lite
  • Redmi Note 7S
  • Mi Note 3
  • Mi Mix 2
  • Mi Max 3
  • Mi 8 Lite
  • Redmi Y2
  • Redmi S2
  • Redmi Note 5
  • Redmi Note 5 Pro
  • Redmi 6A
  • Redmi 6
  • Redmi 6 Pro
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi Y3
  • Redmi 7
  • Redmi 7A
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 8A Dual
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro Max
  • Mi Note 10 Lite
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