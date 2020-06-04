Dalga dalga dağıtılıyor: MIUI 12 global beta güncellemesi yayınlandı! İşte güncellemeyi alan telefonlar

Xiaomi MIUI 12 güncellemesini geçtiğimiz ay tanıttı. Güncelleme, Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar için bir dizi yenilikler getiriyordu. Tanıtım ile birlikte Xiaomi ve Redmi kullanıcıları, yeni güncellemenin telefonlarına gelmesi için beklemeye başladı. Fakat bu güncellemenin hemen gelmeyeceği bir gerçekti. Nitekim, Xiaomi MIUI 12'nin kapalı betasını birçok Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlarda test etmeye devam etti. Sonunda o testlerin karşılığı alındı.

MIUI 12 KARARLI BETA GÜNCELLEMESİ DAĞITIMA ÇIKTI

Xiaomi, MIUI 12 kararlı beta sürümünün bazı Xiaomi ve Redmi cihazlara gönderilmeye başlandığının müjdesini verdi. Xiaomi'nin konu hakkındaki açıklamasına göre Xiaomi Mi 9, Redmi K20, Mi 9T, Redmi K20 Pro ve Mi 9T Pro gibi telefonlar MIUI 12 kararlı beta sürümünü almaya başladı. Xiaomi'nin daha önce aktardığı bilgiler, MIUI 12 kararlı beta sürümünün Haziran ayı içerisinde sunulmasıydı. Yani Xiaomi koronavirüs salgınına rağmen bizleri yanıltmadı.

Öte yandan Xiaomi, resmi sosyal medya hesaplarından bu beş cihazın dışında MIUI 12 kararlı beta güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini de açıkladı. Listede yer alan cihazlar güncellemenin ikinci etabında yeni sürüme kavuşacaklar.