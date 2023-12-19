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  4. Dalgın komşu binayı yakıyordu! Yaktığı sigara pahalıya mal oldu

Dalgın komşu binayı yakıyordu! Yaktığı sigara pahalıya mal oldu

19.12.2023 23:41 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yanık unutulan sigara nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan olmazken ev sahibi son anda kurtarıldı. Apartman sakinlerinden Sudenaz Akkan panikle dışarı çıktığını daha sonra evdeki kedileri aklına gelince tekrardan binaya girdiğini belirterek, "Mahsur kalan 3 kedimi kurtardım, çok korkmuşlar" dedi.

Dalgın komşu binayı yakıyordu! Yaktığı sigara pahalıya mal oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede sigaradan çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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SİGARA YAKIP UYUYAKALDI

Yangın, saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesi Fatih Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 90 Evler Sitesi B Blok'ta çıktı. 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan M.K., iddiaya göre, yemekten sonra odada sigara yaktı. Ardından uyuyakalan M.K.'nın yaktığı sigara zemine düşüp, eşyaları tutuşturarak yangın çıkardı. Alevleri gören komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, polis ekipleri giriş kapısına güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekipleri yangına balkondan müdahale ederken, evde bulunan M.K., ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'YEMEK YERKEN SİGARA YAKMIŞ'

Apartman yöneticisi Süleyman Kaya, "M.K. yemek yerken sigara yakmış, uyumuş kalmış, sigara yere düşmüş, yangın çıkmış, İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldiler. Yangını söndürdüler. Apartman sakinlerini dumandan etkilenmemesi için dışarıya çıkarttılar" diye konuştu.

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'KEDİLERİMİ KURTARDIM'

Apartman sakinlerinden Sudenaz Akkan, "Biz 3'üncü katta oturuyorduk, bir anda gürültüler oldu. Hemen dışarıya çıktık. Sonra aklıma geldi, aşağı indikten sonra tekrar eve çıkarak, evde mahsur kalan 3 kedimi kurtardım, çok korkmuşlar" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa sigara
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