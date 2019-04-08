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Damat dehşeti! Eşinin babasının evini bastı: Ölü ve yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 00:21 | Son Güncelleme

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderini yaraladı.

Damat dehşeti! Eşinin babasının evini bastı: Ölü ve yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı Sümer Mahallesi'ndeki babaevine giderek eşi ve eşinin ailesiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Ö, tabancayla eşi Ayla Ö. ile kaynı Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan 4 kişi, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ayla Ö. ve Reyhan İrketi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden Bahri İrketi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı haber alarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden bir hafif ticari araçla kaçan zanlı Mehmet Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan cinayet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
damatlara yumuşak davranın. çabuk cinnet geçiriyoruz!!!
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