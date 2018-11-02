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Danıştay üyeliklerine seçme kararı Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 03:41 | Son Güncelleme

HSK Genel Kurulu tarafından Danıştay üyelikleri seçimine dair karar Resmi Gazete'de yer aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), Danıştay üyelikleri seçimiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'deki HSK Genel Kurulu kararına göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Daire Başkanı Ali Özgür, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Hamdi Şenler ile Danıştay Tetkik Hakimi Munise Kabakulak, Danıştay üyeliklerine seçildi.

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atama Danıştay Resmi Gazete

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