Darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay'a giden sanıkların cezaları onandı

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükmün temyiz edilmesi üzerine de dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Temyiz istemleri, mahkumiyet alan 64 sanık yönünden yapıldığı için Yargıtay 16. Ceza Dairesi, incelemesini bu sanıklar yönünden yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 156 eski Kara Harp Okulu öğrencisi ile 8 rütbeli asker olmak üzere 164 sanık yargılanmış, sanıklardan 4'üne "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, aynı suçtan 60 sanığa müebbet hapis cezası verilmişti. Mahkeme, Kara Harp Okulu öğrencisi 100 sanığın ise beraatına hükmetmişti.

Sanıkların, darbeciler tarafından ele geçirilmeye çalışılan Genelkurmay Başkanlığına gidip, darbe teşebbüsüne karşı koyan sivil halkın karargaha girmelerini önlemek amacıyla karargah içerisinde konuşlanarak ateş ettikleri kaydedilen gerekçede, sanıkların bu eylemleriyle örgütsel faaliyet kapsamında işlenen anayasayı ihlal suçuna ilişkin planlama, hazırlık ve icra organizasyonundan haberdar olmak suretiyle darbeye teşebbüs suçunu sevk ve idare edenler tarafından verilen emirleri gerçekleştirdikleri anlatıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçesinde, sanıkların olay günü ortaya koydukları davranışlar itibarıyla, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yönetimi tarafından planlanan darbe teşebbüsünden önceden haberdar oldukları, doğrudan planlama ve organizasyon içinde yer aldıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Sanık Bilal Gülfidan hakkında verilen mahkumiyet hükmü ise sanığın vefat etmesi nedeniyle bozuldu.

Gerekçede, görev paylaşımı bağlamında ve icra hareketleri kapsamında gerekli hazırlıkları yapan sanıkların suçun icrasında üstlendikleri rolleri, her birinin suçun icrasına ilişkin etkin, fonksiyonel katkıları da göz önünde bulundurulduğunda, fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduklarının kabulü ile "müşterek fail" olarak "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyetlerine dair kabul ve uygulamada kuşku bulunmadığı aktarıldı.

Gerekçede, suçun icra hareketlerini müşterek fail olarak gerçekleştiren sanıkların, hükümeti düşürüp yönetime el koymayı amaçlayan suç organizasyonu içinde yer aldıklarının anlaşılmasına nazaran eylemlerinin suç teşkil etmediği ve/veya suç teşkil ettiğini bilmediklerine dair savunmalarının reddedilmesinde, konumları, rütbeleri ve mesleki tecrübeleri itibarıyla hukuki isabetsizlik görülmediği de vurgulandı.

YEREL MAHKEME KARARI

Yerel mahkeme, olay tarihindeki rütbeleri itibarıyla albay Erdoğan Kurt ile yüzbaşılar Volkan Kençi, Salim Başaran ve Kenan Çakar'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.