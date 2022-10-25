HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Darphane gibi... Evlerin her yerinden tomar tomar para ve altın fışkırdı

Darphane gibi... Evlerin her yerinden tomar tomar para ve altın fışkırdı

25.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ’ye yönelik 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda hücre evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi. Evlerde koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerine gizlenmiş olarak 7 bin 720 Euro, 22 bin 400 Dolar, 251 bin 960 TL ile 100 gram has altın bulundu. Paraların, örgüt üyelerine ve ailelerine gönderildiği öğrenildi. Şüphelilerin parayı, verilecek kişinin T.C. kimlik numarasını alıcı ve gönderici kısmına yazıp kartsız işlemle PTT ATM’sinden yatırdığı belirlendi.

Darphane gibi... Evlerin her yerinden tomar tomar para ve altın fışkırdı

FETÖ/PDY’nin güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ilgili daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ çerçevesinde, Adana’da da çok sayıda adrese baskın yapıldı.

TOMAR TOMAR PARA VE ALTIN ÇIKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan 5’i kadın, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerine gizlenmiş 7 bin 720 Euro, 22 bin 400 Dolar, 251 bin 960 TL ile 100 gram has altın ele geçirildi.

44606898-3ed1-4b7d-b136-1ec60e617d55

ÖRGÜT ÜYELERİNE DAĞITIYORLAR

Emniyete götürülen şüphelilerin ‘kurye’ olarak adlandırıldıkları, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinden gönderilen paraları örgütle irtibatlı ya da daha önce adli işlem uygulanmış kişilere dağıttığı, örgüt tabanının dağılmaması için çalışma yürüttüğü kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zekeriya Y., Önder T., Atilla Ü., Murat D., Fidan Y., Bahattin S., Mehmet K., Bekir Ç. ile Mehmet Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2’si ev hapsi cezasına çarptırıldı; 5 kişi adli kontrol şartı, 19 kişi ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

45c34463-fe67-4125-b79c-378c9273a535

PARALARIN NASIL GÖNDERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu paraların, özellikle örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanmış ve etkin pişmanlıktan yararlanmamış kişilere ve ailelerine gönderildiği belirlendi. Şüphelilerin, örgütün gönderdiği parayı, verilecek kişinin T.C. kimlik numarasını alıcı ve gönderici kısmına yazıp, kartsız işlemle PTT ATM’sinden yatırdığı ortaya çıktı. Öte yandan tutuklu Atilla Ü.’nün, örgütün parasını gönderdiği anlar ATM’nin güvenlik kamerasına yansıdı.

af69dd98-94d3-47f2-9372-bc7d9413ee0e

'SOKAKTA KARŞILAŞTIĞIM ADAM VERDİ'

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin, “Tanımadığım bir kişi telefonla arayıp, yardım etmek istediği aileler olduğunu söyledi. Daha sonra da bana parayı gönderdi. Ben de bana söylediği kişiye bu paraları gönderdim" ve “Sokakta karşılaştığım ak sakallı bir adam, yardıma muhtaç ailelere göndermem için bana para verdi. Nedenini sormadım” şeklinde ifade verdikleri belirtildi.

İHA

Polis suçüstü yakaladı, savunması şaşırttı! 'Hırsız mıyım amirim?' Polis suçüstü yakaladı, savunması şaşırttı! 'Hırsız mıyım amirim?'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 kişiyle saldırmışlardı! Dehşete düşüren olayın detayları ortaya çıktı10 kişiyle saldırmışlardı! Dehşete düşüren olayın detayları ortaya çıktı
Erdoğan'ın çağrısından sonra büyük ses getirecek 'seçim' sözleri!Erdoğan'ın çağrısından sonra büyük ses getirecek 'seçim' sözleri!
Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!
Anahtar Kelimeler:
fetö Adana Altın para Darphane

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

İlginizi Çekebilir

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.