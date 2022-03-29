HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Davayı kazandı: Belediyenin makam aracını haczettirdi!

Davayı kazandı: Belediyenin makam aracını haczettirdi!

29.03.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir Belediyesinde işine son verilen işçi, belediyeye karşı açtığı davayı kazandı. Davayı kazanan işçi, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağının tahsili için belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirdi.

Davayı kazandı: Belediyenin makam aracını haczettirdi!

Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçi, belediye makam aracını haczettirdi.

MAKAM ARACINA HACİZ KONDU

Belediyede işine son verilen işçi S.D., belediye karşı tazminat davası açtı. Açılan davayı kazanan işçi icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağının tahsili için belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirdi.

6J

Konu ile ilgili görüşülen başkan yardımcısı ise aracın haciz edildiğini, makam aracının da şahsa değil belediyeye ait olduğunu söyledi. Makam aracı ise çekici ile haczedilerek muhafaza için otoparka götürüldü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da kimyasal madde alarmı!Bursa'da kimyasal madde alarmı!
İçtiği protein tozu 20 yaşındaki gencin hayatına mâl olduİçtiği protein tozu 20 yaşındaki gencin hayatına mâl oldu
Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci! Tepki yağıyor...Öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci! Tepki yağıyor...
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu

Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu

Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'

Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'

Rusya'dan tehdit gibi açıklama!

Rusya'dan tehdit gibi açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.