Davul gibi şişen göbeği indiriyor, karnı dümdüz yapıyor! 10 gün boyunca içildiğinde etki gösteriyor

Karnı dümdüz yapmak ve şişkinliği gidermek, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Diyetisyen Hatice Nur Ege 10 günde şişkinliği gideren ve karnı dümdüz yapan kür tarifini paylaştı. Doğal içerikleriyle dikkat çeken bu kür tarifi istediğiniz sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Tarif için gerekli malzemeler;
Tüm malzemeleri bir su bardağında karıştırın ve 10 gün boyunca tüketin. Hamileler, emzirenler ve kronik rahatsızlığı olanlar bu kür tarifini uygulamadan önce doktoruna danışmalıdır.