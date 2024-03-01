Davul gibi şişen göbeği indiriyor, karnı dümdüz yapıyor! 10 gün boyunca içildiğinde etki gösteriyor

Karnı dümdüz yapmak ve şişkinliği gidermek, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Diyetisyen Hatice Nur Ege 10 günde şişkinliği gideren ve karnı dümdüz yapan kür tarifini paylaştı. Doğal içerikleriyle dikkat çeken bu kür tarifi istediğiniz sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olabilir.

DAVUL GİBİ ŞİŞEN GÖBEĞİ İNDİREN KÜR TARİFİ

Tarif için gerekli malzemeler;

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

Yarım limonun suyu

1 şişe maden suyu

Tüm malzemeleri bir su bardağında karıştırın ve 10 gün boyunca tüketin. Hamileler, emzirenler ve kronik rahatsızlığı olanlar bu kür tarifini uygulamadan önce doktoruna danışmalıdır.





