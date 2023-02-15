HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Davutoğlu gece yarısı sosyal medyadan paylaştı! 'Üniversitelerde uzaktan eğitim' tepkisi... "Bıktık! Biz de not tutuyoruz"

Davutoğlu gece yarısı sosyal medyadan paylaştı! 'Üniversitelerde uzaktan eğitim' tepkisi... "Bıktık! Biz de not tutuyoruz"

15.02.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin ardından üniversitelerin eğitime uzaktan devam etmesi kararına ve seçimin ertelenmesi yönündeki mesajlara muhalefet kanadından peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından video paylaşırken iktidara seslenerek "Üniversiteleri kapatmayın! Millet acılar içindeyken seçim erteleme senaryoları ile sivil bir darbeye kalkışmayın!" ifadelerini kullandı. Davutoğlu ayrıca MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına da tepki gösterdi.

Davutoğlu gece yarısı sosyal medyadan paylaştı! 'Üniversitelerde uzaktan eğitim' tepkisi... "Bıktık! Biz de not tutuyoruz"

Geçtiğimiz hafta başında 10 ilde hissedilen ancak tüm Türkiye'yi etkileyen, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan depremler beraberinde OHAL gibi kritik kararları da getiriyor. Üniversitelerin eğitime uzaktan devam etmesi kararı da muhalefetin tepkisini çekti. Öte yandan Bülent Arınç'ın depremler nedeniyle seçimlerin ertelenmesi gerektiği yönündeki görüşüyle ilgili 'seçim' tartışmaları da Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun gündemindeydi.

"SAYIN ERDOĞAN, BİZ DE NOT TUTUYORUZ"

Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Ey iktidar sahipleri! Üniversiteleri kapatmayın! Millet acılar içindeyken seçim erteleme senaryoları ile sivil bir darbeye kalkışmayın! Tehdit etmeyin! Tezgah kurmayın, işinizi yapın!" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Acıyla yüreğimizin dağlandığı bir günde bugün iki iktidar sahiplerinin konuşmalarını dinledik. Onların açıklama yapmalarını bekledik. Önce Bahçeli konuştu. Yine aynı öfkeli surat. Yine aynı nefret dili. Yine aynı tehditler. Oraya halkımıza yardım için giden sivil toplum kuruluşlarını, gönüllüleri tehdit etti. Sayın Bahçeli bıktık sizin tehditlerinizden, bıktık sizin öfkeli yüzünüzden. Milletimiz artık daha farklı bir siyaset bekliyor. Acı gününde dahi başkalarını tehdit eden bir siyasi lider yüzü görmek istemiyor… Sayın Erdoğan da tehdit etti. ‘Not tutuyoruz’ dedi. Evet sayın Erdoğan, biz de not tutuyoruz. Şu acılar geçsin, bu notları karşılıklı olarak paylaşacağız ve milletimiz karar verecek kimin haklı kimin haksız olduğunu…”

"SİZ VE YANINIZDAKİLER SEÇİMİN ERTELENMESİ SENARYOLARINI GÜNDEME GETİRİYOR"

“Sizin bir yıl süre talebinizle başlayan ve size yakın medya mensuplarının, gazetecilerin ve bazı siyasetçilerin teşvik etmesiyle tırmanan seçim spekülasyonları… Böyle bir acı dönemde seçimi erteleyerek bir müddet daha iktidarda kalma çabanız, millete yapılabilecek en büyük zulümdür. Biz böyle bir acı dönemde seçimi zihnimizden bile geçirmeyiz, günü geldiğinde yapılır. Ama siz ve sizin yakınınızdakiler, doğrudan ifadelerle seçimin ertelenmesi senaryolarını gündeme getiriyorlar. Yapmayın! Anayasal şartları çiğneyerek alacağınız her karar, Yüksek Seçim Kurulu’nu kullanarak yönlendireceğiniz her adım sivil bir darbe niteliği taşıyacaktır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyaretiErdoğan'dan Baykal ailesine taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun elini sıkmadıKılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun elini sıkmadı
Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu

En Çok Okunan Haberler

Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo, Türkiye'de ölmüştü! Gerçek sebebi belli oldu

Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo, Türkiye'de ölmüştü! Gerçek sebebi belli oldu

Madonna'dan Türkiye ve AHBAP paylaşımı: Bağış çağrısı yaptı

Madonna'dan Türkiye ve AHBAP paylaşımı: Bağış çağrısı yaptı

Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!

Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Görüntüler İstanbul'dan, sosyal medyada gündem oldu: '10 bin TL'lik tabut'

Görüntüler İstanbul'dan, sosyal medyada gündem oldu: '10 bin TL'lik tabut'

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.