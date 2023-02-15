Davutoğlu gece yarısı sosyal medyadan paylaştı! 'Üniversitelerde uzaktan eğitim' tepkisi... "Bıktık! Biz de not tutuyoruz"

Geçtiğimiz hafta başında 10 ilde hissedilen ancak tüm Türkiye'yi etkileyen, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan depremler beraberinde OHAL gibi kritik kararları da getiriyor. Üniversitelerin eğitime uzaktan devam etmesi kararı da muhalefetin tepkisini çekti. Öte yandan Bülent Arınç'ın depremler nedeniyle seçimlerin ertelenmesi gerektiği yönündeki görüşüyle ilgili 'seçim' tartışmaları da Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun gündemindeydi.

"SAYIN ERDOĞAN, BİZ DE NOT TUTUYORUZ"

Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Ey iktidar sahipleri! Üniversiteleri kapatmayın! Millet acılar içindeyken seçim erteleme senaryoları ile sivil bir darbeye kalkışmayın! Tehdit etmeyin! Tezgah kurmayın, işinizi yapın!" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Acıyla yüreğimizin dağlandığı bir günde bugün iki iktidar sahiplerinin konuşmalarını dinledik. Onların açıklama yapmalarını bekledik. Önce Bahçeli konuştu. Yine aynı öfkeli surat. Yine aynı nefret dili. Yine aynı tehditler. Oraya halkımıza yardım için giden sivil toplum kuruluşlarını, gönüllüleri tehdit etti. Sayın Bahçeli bıktık sizin tehditlerinizden, bıktık sizin öfkeli yüzünüzden. Milletimiz artık daha farklı bir siyaset bekliyor. Acı gününde dahi başkalarını tehdit eden bir siyasi lider yüzü görmek istemiyor… Sayın Erdoğan da tehdit etti. ‘Not tutuyoruz’ dedi. Evet sayın Erdoğan, biz de not tutuyoruz. Şu acılar geçsin, bu notları karşılıklı olarak paylaşacağız ve milletimiz karar verecek kimin haklı kimin haksız olduğunu…”

"SİZ VE YANINIZDAKİLER SEÇİMİN ERTELENMESİ SENARYOLARINI GÜNDEME GETİRİYOR"

“Sizin bir yıl süre talebinizle başlayan ve size yakın medya mensuplarının, gazetecilerin ve bazı siyasetçilerin teşvik etmesiyle tırmanan seçim spekülasyonları… Böyle bir acı dönemde seçimi erteleyerek bir müddet daha iktidarda kalma çabanız, millete yapılabilecek en büyük zulümdür. Biz böyle bir acı dönemde seçimi zihnimizden bile geçirmeyiz, günü geldiğinde yapılır. Ama siz ve sizin yakınınızdakiler, doğrudan ifadelerle seçimin ertelenmesi senaryolarını gündeme getiriyorlar. Yapmayın! Anayasal şartları çiğneyerek alacağınız her karar, Yüksek Seçim Kurulu’nu kullanarak yönlendireceğiniz her adım sivil bir darbe niteliği taşıyacaktır.”

