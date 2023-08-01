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Davutoğlu'nun itirafı gündem olmuştu! CHP'den yanıt geldi: 'Kimse kafalarına silah dayamadı!'

01.08.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu katıldığı bir canlı yayında 2023 seçimleri öncesi İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüşmeler yaptığını belirtip "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" demişti. Davutoğlu'nun gündem olan bu çıkışına CHP'den yanıt geldi. Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, "Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" diye konuştu.

Davutoğlu'nun itirafı gündem olmuştu! CHP'den yanıt geldi: 'Kimse kafalarına silah dayamadı!'

Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden uzun bir süre geçtiğini, ancak Kahramanmaraş'ta vatandaşın konut ve su sorununun çözülemediğini öne sürdü.

Kahramanmaraş'ta köylerde ve şehir merkezinde suyun akmadığını, depremzedelerin günlerdir banyo yapamadığını savunan Öztunç, "İnsan su bulamıyor. Hayvana, tarıma su yok. Zaman zaman su bıraktıkları zaman da çamurlu su akıyor." diye konuştu.

Depremin ardından depremzedeler için toplanan yardım paralarını anımsatan Öztunç, "Bu millet, depremzedelere yardım edilsin diye para gönderdi. O paralar nerede? O paralarla Kahramanmaraş'ın su sorunu pekala çözülebilir." ifadesini kullandı.

"KİMSE DAVUTOĞLU'NU ZORLA CHP'DEN ADAY YAPMADI"

Bir gazetecinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." yanıtını verdi.

Ahmet Davutoğlu'ndan canlı yayında 'CHP' itirafı! Ahmet Davutoğlu'ndan canlı yayında 'CHP' itirafı!

(AA)

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Ahmet Davutoğlu CHP

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