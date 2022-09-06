HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dayanılmaz ağrılara yol açıyor! Çıbanı tedavi etmek için yapmanız gereken basit

Dayanılmaz ağrılara yol açıyor! Çıbanı tedavi etmek için yapmanız gereken basit

06.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıban oldukça ağrılara neden olan enfeksiyon sonucunda oluşan cilt rahatsızlığıdır. Toplumda sıklıkla görülen çıban şikayetleri yaşam kalitesinin oldukça düşmesine neden olmaktadır. Çıban problemi yaşayan insanlar internet üzerinden 'Çıban nasıl geçer?' 'Doğal çıban tedavisi nedir' gibi aramalar yapmaktadır.

Dayanılmaz ağrılara yol açıyor! Çıbanı tedavi etmek için yapmanız gereken basit

Başlarda sivilceye benzeyen çıbanlar giderek büyük kitle haline gelirler. Çıban, genellikle ense, boyun, göz kapağı, kafa derisi, kulaklar, kalça, kol ve bacaklarda görülse de vücudun tüm bölgelerinde de oluşabilir. Kendiliğinden iyileşebilen bu enfeksiyon, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde kana karışarak daha ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Çıbanın kesinlikle sıkılmaması gerekmektedir. Çıban tedavisi için doğal çözümleri tercih edebilirsiniz. Ancak bu tedavilere rağmen geçmeyen ağrılı çıban probleminiz için doktora başvurabilirsiniz.

ÇIBANI GEÇİRMEK İÇİN

SICAK HAVLU UYGULAMASI

Ekran görüntüsü 2022-09-06 153115

Çıbana karşı en etkili yöntemlerden biri sıcak havlu uygulamasıdır. Bu yöntemi uygulamak için bir kaseye sıcak su doldurun. Ardından temiz bir havluyu sıcak suya daldırıp çıkarın. Sıcak suyla ıslanan havluyu çıbanın olduğu bölgenin üzerine koyup 10 dakika bekleyin. Bu uygulamayı çıban tamamen yok olana kadar her gün tekrarlayabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI

Duş aldıktan sonra 1-2 yemek kaşığı çay ağacı yağını kaynatın ve ardından soğuması için bekleyin. Yağı soğuduktan sonra çıban olan bölgeye uygulayın. Bu yöntemi çıban tamamen iyileşene kadar her duştan sonra uygulayabilirsiniz. Çay ağacı yağı antiseptik özelliği sayesinde kıl köklerindeki bakterileri yok ederek çıbanın iyileşmesini sağlar.

OKALİPTUS YAĞI

Ekran görüntüsü 2022-09-06 153217

Okaliptus yağı da çay ağacı yağı gibi antiseptik özelliğe sahiptir ve çıbana karşı adeta doğal bir reçetedir. Okaliptus yağını bir pamuğa damlattıktan sonra çıban olan bölgeye uygulayabilirsiniz. Pamuğu 10 dakika kadar çıbanın üzerinde bekletmeniz yeterli olacaktır. Bu yöntemi de çıban tamamen yok olana kadar her gün uygulayabilirsiniz.

ZERDEÇAL

Ekran görüntüsü 2022-09-06 153230

Her derde deva baharatlardan biri olan zerdeçal, çıban tedavisinde de etkilidir. Zerdeçalı çıban tedavisinde kullanmak için; ilk olarak 4 çay kaşığı zerdeçal tozuna biraz su ekleyip karıştırın. Burada amacımız hamur kıvamında bir karışım elde etmek. Dolayısıyla bu kıvamı elde edince hazırladığınız karışımı çıbanın olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz. Bu uygulamayı çıban tamamen yok olana kadar her gün yapmanızı tavsiye ederiz.

SOĞAN SUYU

Ekran görüntüsü 2022-09-06 153355

Alternatif tıpta bu yönteme sıklıkla başvurulmaktadır. Soğan suyu, çıbana karşı en etkili uygulamalardan biridir. Bu yöntemi uygulamak için tek yapmanız gereken; soğanın suyunu çıkarıp çıbanın olduğu bölgeye sürmek. Eğer çıban göz kapağında ise, bu yöntem yerine önerdiğimiz diğer bitkisel tedavi seçeneklerinden herhangi birini uygulamanızı öneririz.

SARIMSAK SUYU

Ekran görüntüsü 2022-09-06 153410

Doğal antibiyotik özelliğiyle bilinen sarımsak da çıban tedavisinde oldukça etkilidir. Sarımsağın bu faydasından yararlanabilmek için; 2-3 diş sarımsağı ezerek suyunu çıkarın. Hazırladığınız bu sarımsak suyunu çıbanın olduğu bölgeye sürün.

HİNT YAĞI

Ekran görüntüsü 2022-09-06 153558

Hint yağı, bir pamuk yardımıyla çıban olan bölgeye sürülür. Ardından bölge tülbent veya sargı beziyle sıkıca sarılır ve bir saat bu şekilde beklenir. Sürenin sonunda bölge ılık suyla temizlenir. Bu uygulamanın haftada 2-3 kez yapılması tavsiye edilir.

LOKUM

Ekran görüntüsü 2022-09-06 153519

Geçmişten günümüze en çok uygulanan çıban tedavisi lokum olarak bilinir. Bu yöntemde çıbana lokum sarılır ve bu halde bir saate yakın beklenir. Ardından lokum çıkarılır ve bölge ılık su ile temizlenir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu belirtisi çok yaygın! Ölüme neden olan en tehlikeli türBu belirtisi çok yaygın! Ölüme neden olan en tehlikeli tür
Kıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanıKıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanı
Kürtçe türkülere eşlik edip, halay çektiKürtçe türkülere eşlik edip, halay çekti
Anahtar Kelimeler:
hint yağı sarımsak soğan zerdeçal çıban enfeksiyon çay ağacı yağı çıban tedavisi lokum okaliptus yağı çıban nasıl geçer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Erdoğan'dan doğal gaz sorusuna dikkat çeken yanıt! "Bütün silahları kullanıyor"

Erdoğan'dan doğal gaz sorusuna dikkat çeken yanıt! "Bütün silahları kullanıyor"

Adnan Oktar'dan mahkemede şok sözler! 'Tam bir rezalet oldu'

Adnan Oktar'dan mahkemede şok sözler! 'Tam bir rezalet oldu'

Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" sözlerine 6'lı masadan yanıtlar geldi

Kılıçdaroğlu'nun "hazırım" sözlerine 6'lı masadan yanıtlar geldi

İlginizi Çekebilir

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.