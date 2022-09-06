Dayanılmaz ağrılara yol açıyor! Çıbanı tedavi etmek için yapmanız gereken basit

Başlarda sivilceye benzeyen çıbanlar giderek büyük kitle haline gelirler. Çıban, genellikle ense, boyun, göz kapağı, kafa derisi, kulaklar, kalça, kol ve bacaklarda görülse de vücudun tüm bölgelerinde de oluşabilir. Kendiliğinden iyileşebilen bu enfeksiyon, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde kana karışarak daha ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Çıbanın kesinlikle sıkılmaması gerekmektedir. Çıban tedavisi için doğal çözümleri tercih edebilirsiniz. Ancak bu tedavilere rağmen geçmeyen ağrılı çıban probleminiz için doktora başvurabilirsiniz.

ÇIBANI GEÇİRMEK İÇİN

SICAK HAVLU UYGULAMASI

Çıbana karşı en etkili yöntemlerden biri sıcak havlu uygulamasıdır. Bu yöntemi uygulamak için bir kaseye sıcak su doldurun. Ardından temiz bir havluyu sıcak suya daldırıp çıkarın. Sıcak suyla ıslanan havluyu çıbanın olduğu bölgenin üzerine koyup 10 dakika bekleyin. Bu uygulamayı çıban tamamen yok olana kadar her gün tekrarlayabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI

Duş aldıktan sonra 1-2 yemek kaşığı çay ağacı yağını kaynatın ve ardından soğuması için bekleyin. Yağı soğuduktan sonra çıban olan bölgeye uygulayın. Bu yöntemi çıban tamamen iyileşene kadar her duştan sonra uygulayabilirsiniz. Çay ağacı yağı antiseptik özelliği sayesinde kıl köklerindeki bakterileri yok ederek çıbanın iyileşmesini sağlar.

OKALİPTUS YAĞI

Okaliptus yağı da çay ağacı yağı gibi antiseptik özelliğe sahiptir ve çıbana karşı adeta doğal bir reçetedir. Okaliptus yağını bir pamuğa damlattıktan sonra çıban olan bölgeye uygulayabilirsiniz. Pamuğu 10 dakika kadar çıbanın üzerinde bekletmeniz yeterli olacaktır. Bu yöntemi de çıban tamamen yok olana kadar her gün uygulayabilirsiniz.

Her derde deva baharatlardan biri olan zerdeçal, çıban tedavisinde de etkilidir. Zerdeçalı çıban tedavisinde kullanmak için; ilk olarak 4 çay kaşığı zerdeçal tozuna biraz su ekleyip karıştırın. Burada amacımız hamur kıvamında bir karışım elde etmek. Dolayısıyla bu kıvamı elde edince hazırladığınız karışımı çıbanın olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz. Bu uygulamayı çıban tamamen yok olana kadar her gün yapmanızı tavsiye ederiz.

SOĞAN SUYU

Alternatif tıpta bu yönteme sıklıkla başvurulmaktadır. Soğan suyu, çıbana karşı en etkili uygulamalardan biridir. Bu yöntemi uygulamak için tek yapmanız gereken; soğanın suyunu çıkarıp çıbanın olduğu bölgeye sürmek. Eğer çıban göz kapağında ise, bu yöntem yerine önerdiğimiz diğer bitkisel tedavi seçeneklerinden herhangi birini uygulamanızı öneririz.

SARIMSAK SUYU

Doğal antibiyotik özelliğiyle bilinen sarımsak da çıban tedavisinde oldukça etkilidir. Sarımsağın bu faydasından yararlanabilmek için; 2-3 diş sarımsağı ezerek suyunu çıkarın. Hazırladığınız bu sarımsak suyunu çıbanın olduğu bölgeye sürün.

HİNT YAĞI

Hint yağı, bir pamuk yardımıyla çıban olan bölgeye sürülür. Ardından bölge tülbent veya sargı beziyle sıkıca sarılır ve bir saat bu şekilde beklenir. Sürenin sonunda bölge ılık suyla temizlenir. Bu uygulamanın haftada 2-3 kez yapılması tavsiye edilir.

LOKUM

Geçmişten günümüze en çok uygulanan çıban tedavisi lokum olarak bilinir. Bu yöntemde çıbana lokum sarılır ve bu halde bir saate yakın beklenir. Ardından lokum çıkarılır ve bölge ılık su ile temizlenir.

