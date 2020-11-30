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Dedikodu kotamızı doldurduk! 30 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

Seray Üstün Seray Üstün 30.11.2020 18:01 | Son Güncelleme:
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Dedikodu kotamızı doldurduk! 30 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

30 Kasım’da magazin gündeminde birbirinden çok ses getiren gelişme yaşandı. Tüm gün hangi olaya şaşıracağımızı şaşırdık. Şampuanına asit konulduğunu itiraf edenler, restoranına müşteri kabul etme yasağını delenler, doğum gününde hediye isteyenler, aşk dolu paylaşımlar yapanlar, MasterChef Uğur Yılmaz’ın diskalifiye edilmesine tepki gösterenler, kedicik olduğu ortaya çıkanlar, dizi setinden taciz haberleri...

Daha neler neler? İşte 30 Kasım magazin gündeminde yaşananlar... Kahveleriniz hazırsa baş döndürücü bir magazin turuna çıkıyoruz.

İBRAHİM TATLISES

Sanatçı İbrahim Tatlıses, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, maske takmayan insanların, dolu uyarısıyla araçlarını korumak için her şeyi yaptıklarını söyleyerek, programında isyan etti.

İbrahim Tatlıses isyan etti! 'Halıyı serenler maskeyi takmadı'İbrahim Tatlıses isyan etti! 'Halıyı serenler maskeyi takmadı'

CAN BONOMO-ÖYKÜ KARAYEL

Bir Başkadır dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Öykü Karayel anne olmak için gün sayıyor. Can Bonomo, hamile eşi Öykü Karayel ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bonomo'nun gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinin bebeği göründüÖykü Karayel-Can Bonomo çiftinin bebeği göründü

GİZEM KARACA

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmasının ardından İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, bu süreçte organik tarıma başladı. Karaca, evinin bahçesinden yeşil soğan topladığı kareleri "Yeşil bir başparmağım var" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Gizem Karaca organik tarıma başladıGizem Karaca organik tarıma başladı

GONCA VUSLATERİ-HAKAN ALTUN

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Aşk haberleriyle gündeme gelen Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un birlikte ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkından ilk fotoğrafGonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkından ilk fotoğraf

SİMGE SAĞIN

Şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Simge Sağın, programda Selin Ciğerci'yi arayıp 150 bin lira istedi. Selin Ciğerci bu istek karşısında verdiği yanıtla olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Herkese Selin Ciğerci gibi dost lazım" yorumu yaptı.

Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Selin Ciğerci yanıtıyla olay olduSimge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Selin Ciğerci yanıtıyla olay oldu

CEM ADRİAN

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, 40 yaşına bastı. Adrian, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak duygularını "Hayatta kendi istediğim her şeye sahibim. Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. İstediğim kadar seviliyor, istediğim kadar seviyorum, minnettarım... Kendimle de dünya ile de tüm kavgalarımı çoktan bitirdim" sözleriyle dile getirdi.

40 yaşına giren Cem Adrian'dan duygusal mesaj40 yaşına giren Cem Adrian'dan duygusal mesaj

DEMET AKALIN

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün yeni şarkısı 'Kahır' isimli şarkısına Belgrad Ormanı'nda klip çekti. Lüks yaşantısı ile adından söz ettiren Akalın'ın pandemi nedeniyle çekimi ucuza mal ettiği iddia edildi.

Demet Akalın'dan pandemi nedeniyle ekonomik klipDemet Akalın'dan pandemi nedeniyle ekonomik klip

BÜLENT ERSOY

Bülent Ersoy, geçtiğimiz hafta 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın almıştı. Diva eleştirilince “Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na vereceğim” açıklaması yapmıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise bir açıklama yaparak "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" dedi.

40 bin liralık kürk alan Bülent Ersoy 'Kürklerimi ÇYDD'ye bağışlayacağım' dedi! ÇYDD tepki gösterdi40 bin liralık kürk alan Bülent Ersoy 'Kürklerimi ÇYDD'ye bağışlayacağım' dedi! ÇYDD tepki gösterdi

SEDA TOSUN

Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize filmiyle tanınan oyuncu ve şarkıcı olan Seda Tosun, onlarca suçtan cezaevinde olan Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı. Oyuncunun, Adnan Oktar'ın 'kedicikler' olarak hitap ettiği kadınlar arasında olduğu görüldü.

Ünlü oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar 'kedicik' olduğu ortaya çıktı!Ünlü oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar 'kedicik' olduğu ortaya çıktı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde görevli 3 set çalışanı kadına kaldıkları otel odasında saldırı girişiminde bulunuldu. Odalarının kapılarını kırmaya çalışan sapıklar, çıplak halde odaya girmeye çalıştı.

EDHO dizisi ekibinden 3 kadın çalışana otel odasında tecavüze kalkıştılarEDHO dizisi ekibinden 3 kadın çalışana otel odasında tecavüze kalkıştılar

FAHRİYE EVCEN

Geçtiğimiz sene oğlu Karan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Fahriye Evcen, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Doğum kilolarından kurtulduğu görülen Evcen'in gönderilerine beğeni yağdı.

Fahriye Evcen bir deri bir kemik kaldıFahriye Evcen bir deri bir kemik kaldı

UĞUR DENİZ YILMAZ

MasterChef Uğur eski paylaşımları sebebiyle diskalifiye edildi. Uğur Yılmaz Deniz'in ekranda ağlamasına dair TV8'e tepki yağdı. MasterChef Uğur ise kendisine gelen destek için teşekkür etti.

MasterChef Uğur'a destek yağdı! 'Çok zor günler geçirdim'MasterChef Uğur'a destek yağdı! 'Çok zor günler geçirdim'

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Güzide Mertcan, yarışmadan diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in dakikalarca gözyaşı döktüğü anların yayınlanmasına tepki gösterdi.

MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine Güzide Mertcan tepki gösterdiMasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine Güzide Mertcan tepki gösterdi

KEREM TUNÇERİ-GÖKÇE BAHADIR

Kısa süre önce Aslı Enver ile ilişki yaşayacakken mesajları ifşa olunca ilişki defteri kapanan Kerem Tunçeri, aradığı aşkı bir başka oyuncuda buldu. Eski basketbolcunun, ümidini kestiği Aslı Enver'in, yakın arkadaşı Gökçe Bahadır'ın kalbine girmeyi başardığı öne sürüldü.

Aslı Enver defterini kapatan Kerem Tunçeri aradığı aşkı Gökçe Bahadır'da bulduAslı Enver defterini kapatan Kerem Tunçeri aradığı aşkı Gökçe Bahadır'da buldu

YASEMİN ŞEFKATLİ-İDO TATLISES

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, aşk dolu pozlarıyla beğeni topladı.

Yasemin Şefkatli'den aşk dolu paylaşımYasemin Şefkatli'den aşk dolu paylaşım

IVANA SERT

Eski manken ve modacı Ivana Sert, şoke edici bir itirafta bulundu. Sert, modellik döneminin ilk yıllarında, aynı evde kaldığı kızların kendisini kıskandığını ve şampuanına asit koyduklarını açıkladı.

Ivana Sert: Şampuanımın içine asit koydularIvana Sert: Şampuanımın içine asit koydular

DEMET AKALIN-ALİŞAN

Şanlıurfa'ya giden şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için AKP'li belediye restoranlara getirilen müşteri kabul etme yasağını delmişti. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında gelen tepkiler üzerine bir açıklama da Akalın'dan geldi.

Tepki çeken görüntülere Demet Akalın'dan açıklama geldiTepki çeken görüntülere Demet Akalın'dan açıklama geldi

AFRA SARAÇOĞLU

Fox TV ekranlarına gelen Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Tohum Otizm Vakfı’na bağış yapmalarını istedi. Saraçoğlu, “2 Aralık Çarşamba benim doğum günüm. Bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Otizmli çocuklar için eğitim haktan da öte tek çare...” ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu’ndan anlamlı doğum günü hediyesi!Afra Saraçoğlu’ndan anlamlı doğum günü hediyesi!

HAZAL KAYA

Oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, koluna kendisinin ve oğlu Fikret Ali'nin dövmesini yaptırdı.

Hazal Kaya oğlunun dövmesini yaptırdıHazal Kaya oğlunun dövmesini yaptırdı


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