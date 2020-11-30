Dedikodu kotamızı doldurduk! 30 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Aşk haberleriyle gündeme gelen Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un birlikte ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmasının ardından İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, bu süreçte organik tarıma başladı. Karaca, evinin bahçesinden yeşil soğan topladığı kareleri "Yeşil bir başparmağım var" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Bir Başkadır dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Öykü Karayel anne olmak için gün sayıyor. Can Bonomo, hamile eşi Öykü Karayel ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bonomo'nun gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, maske takmayan insanların, dolu uyarısıyla araçlarını korumak için her şeyi yaptıklarını söyleyerek, programında isyan etti.

SİMGE SAĞIN

Şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Simge Sağın, programda Selin Ciğerci'yi arayıp 150 bin lira istedi. Selin Ciğerci bu istek karşısında verdiği yanıtla olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Herkese Selin Ciğerci gibi dost lazım" yorumu yaptı.

CEM ADRİAN

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, 40 yaşına bastı. Adrian, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak duygularını "Hayatta kendi istediğim her şeye sahibim. Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. İstediğim kadar seviliyor, istediğim kadar seviyorum, minnettarım... Kendimle de dünya ile de tüm kavgalarımı çoktan bitirdim" sözleriyle dile getirdi.

DEMET AKALIN

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün yeni şarkısı 'Kahır' isimli şarkısına Belgrad Ormanı'nda klip çekti. Lüks yaşantısı ile adından söz ettiren Akalın'ın pandemi nedeniyle çekimi ucuza mal ettiği iddia edildi.

BÜLENT ERSOY

Bülent Ersoy, geçtiğimiz hafta 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın almıştı. Diva eleştirilince “Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na vereceğim” açıklaması yapmıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise bir açıklama yaparak "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" dedi.