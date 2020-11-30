Dedikodu kotamızı doldurduk! 30 Kasım’da magazin gündeminde neler yaşandı?

Daha neler neler? İşte 30 Kasım magazin gündeminde yaşananlar... Kahveleriniz hazırsa baş döndürücü bir magazin turuna çıkıyoruz.
Sanatçı İbrahim Tatlıses, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, maske takmayan insanların, dolu uyarısıyla araçlarını korumak için her şeyi yaptıklarını söyleyerek, programında isyan etti.
Bir Başkadır dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Öykü Karayel anne olmak için gün sayıyor. Can Bonomo, hamile eşi Öykü Karayel ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bonomo'nun gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.
2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmasının ardından İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, bu süreçte organik tarıma başladı. Karaca, evinin bahçesinden yeşil soğan topladığı kareleri "Yeşil bir başparmağım var" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Aşk haberleriyle gündeme gelen Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un birlikte ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.
Şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Simge Sağın, programda Selin Ciğerci'yi arayıp 150 bin lira istedi. Selin Ciğerci bu istek karşısında verdiği yanıtla olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Herkese Selin Ciğerci gibi dost lazım" yorumu yaptı.
Ünlü şarkıcı Cem Adrian, 40 yaşına bastı. Adrian, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak duygularını "Hayatta kendi istediğim her şeye sahibim. Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. İstediğim kadar seviliyor, istediğim kadar seviyorum, minnettarım... Kendimle de dünya ile de tüm kavgalarımı çoktan bitirdim" sözleriyle dile getirdi.
Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün yeni şarkısı 'Kahır' isimli şarkısına Belgrad Ormanı'nda klip çekti. Lüks yaşantısı ile adından söz ettiren Akalın'ın pandemi nedeniyle çekimi ucuza mal ettiği iddia edildi.
Bülent Ersoy, geçtiğimiz hafta 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın almıştı. Diva eleştirilince “Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na vereceğim” açıklaması yapmıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise bir açıklama yaparak "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" dedi.
Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize filmiyle tanınan oyuncu ve şarkıcı olan Seda Tosun, onlarca suçtan cezaevinde olan Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı. Oyuncunun, Adnan Oktar'ın 'kedicikler' olarak hitap ettiği kadınlar arasında olduğu görüldü.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde görevli 3 set çalışanı kadına kaldıkları otel odasında saldırı girişiminde bulunuldu. Odalarının kapılarını kırmaya çalışan sapıklar, çıplak halde odaya girmeye çalıştı.
Geçtiğimiz sene oğlu Karan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Fahriye Evcen, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Doğum kilolarından kurtulduğu görülen Evcen'in gönderilerine beğeni yağdı.
MasterChef Uğur eski paylaşımları sebebiyle diskalifiye edildi. Uğur Yılmaz Deniz'in ekranda ağlamasına dair TV8'e tepki yağdı. MasterChef Uğur ise kendisine gelen destek için teşekkür etti.
MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Güzide Mertcan, yarışmadan diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in dakikalarca gözyaşı döktüğü anların yayınlanmasına tepki gösterdi.
Kısa süre önce Aslı Enver ile ilişki yaşayacakken mesajları ifşa olunca ilişki defteri kapanan Kerem Tunçeri, aradığı aşkı bir başka oyuncuda buldu. Eski basketbolcunun, ümidini kestiği Aslı Enver'in, yakın arkadaşı Gökçe Bahadır'ın kalbine girmeyi başardığı öne sürüldü.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, aşk dolu pozlarıyla beğeni topladı.
Eski manken ve modacı Ivana Sert, şoke edici bir itirafta bulundu. Sert, modellik döneminin ilk yıllarında, aynı evde kaldığı kızların kendisini kıskandığını ve şampuanına asit koyduklarını açıkladı.
Şanlıurfa'ya giden şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için AKP'li belediye restoranlara getirilen müşteri kabul etme yasağını delmişti. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında gelen tepkiler üzerine bir açıklama da Akalın'dan geldi.
Fox TV ekranlarına gelen Öğretmen dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Tohum Otizm Vakfı’na bağış yapmalarını istedi. Saraçoğlu, “2 Aralık Çarşamba benim doğum günüm. Bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Otizmli çocuklar için eğitim haktan da öte tek çare...” ifadelerini kullandı.
Oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, koluna kendisinin ve oğlu Fikret Ali'nin dövmesini yaptırdı.
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