HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Defineciler harabeye çevirdi! 400 yıllık ama terk edilmiş... Büyük potansiyel saklı, Western filmlerinden fırlamış gibi

Defineciler harabeye çevirdi! 400 yıllık ama terk edilmiş... Büyük potansiyel saklı, Western filmlerinden fırlamış gibi

17.10.2024 11:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın merkeze bağlı Emirhan köyü, 400 yıllık tarihinin yanı sıra sinema filmlerini andıran görüntüleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 46 yıl önce boşaltılan ve o günden bugüne harabe halde kalan köy, sinema ve dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor. Çevresel etkiler ve defineciler yüzünden harabeye dönmüş durumda olan köy, jandarmanın sıkı takibi sonucu definecilerden arındırıldı ve şimdilerde kamp ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Defineciler harabeye çevirdi! 400 yıllık ama terk edilmiş... Büyük potansiyel saklı, Western filmlerinden fırlamış gibi

Sivas kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Emirhan köyü, jeolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. 400 yıllık geçmişi olduğu düşünülen tarihi köy, yanı başında bulunan Emirhan Kayalıkları nedeniyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 1980 yılından itibaren göç veren ve vatandaşların ağır kış şartları nedeniyle terk edilen eski Emirhan köyü, şimdilerde harabeye döndü. Tamamı taş yapılardan oluşan 40 haneli köy, zamanla çevresel etkiler ve defineciler yüzünden harabeye dönmüş durumda.

AW309881_02

WESTERN FİLMLERİNİN ÇEKİLDİĞİ FİLM PLATOLARINA BENZİYOR

Yakın tarihte Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı takibi sonucu definecilerden arındırılan köy, şimdilerde kamp ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Gün doğumu, gün batımı ve dolunay manzarası ile kendine hayran bırakan terk edilmiş köy, western filmlerinin çekildiği film platolarına benzerliğiyle dikkat çekerken sinema ve dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor.

AW309881_03

“400 YILA DAYANAN BİR GEÇMİŞİ VAR”

Köyün tarihinin çok eski olduğunu ifade eden Yasin Arslan, “Burası Emirhan köyü. Kent merkezine bağlı bir köy. Köyümüzün hemen hemen 400 yıla dayanan bir geçmişi var. Buradan önce de eski köy dediğimiz yerde yerleşim varmış ve şartlar gereği buraya taşınılmış. Burada da 2010’a kadar yaşam vardı. 1978’li yıllarda ırmak üstü mezrası dediğimiz yeni yerleşim yerine indik. Oraya inmemizin amacı; o zamanki kış şartları ve birleşik düzen. İnsanların buradaki arsası hep 200, 300 metreydi. Ahır, ev ve samanlık hepsi bir aradaydı” dedi.

AW309881_04

ESKİ YERLEŞİM, TURİSTİK KAYALAR VE DAĞ KEÇİLERİ BİR ARADA

Köyün isminin dağın eteğinde bulunan Emirhan Baba Türbesi’nden geldiğini ifade eden Arslan, “Valiliğimizin bir projesi var. Çeşitli sporlar için rotalarımızı oluşturduk. Gittikçe daha güzelleşecek burası. Buranın 3-5 yıla kalmadan daha da güzelleşeceğine inanıyoruz. Gelin ve damatlarımız fotoğraf çektirmek için burayı tercih ediyor. Burada film de olabilir, dizi de olabilir. Hem köyümüz hem de Sivas’ımız tanınır. Boş duracağına vatana millete katkı sağlamasını ben çok isterim. Emirhan köyümüzün bir diğer güzelliği ise dağ keçilerimiz. Burada çok büyük potansiyelde dağ keçilerimiz vardır. Buradaki keçilerimiz 300’e yakın fotokapanla izleniyor. Vatandaşlarımızı Emirhan köyümüzü, Emirhan Kayalıklarını ve dağ keçilerini görmeye, gezmeye davet ediyorum” dedi. (İHA)

AW309881_05

AW309881_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sivas sinema köy dizi film
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan sert uyarı: Gerekirse yasaklarız, herkes ona göre vaziyet alacak! 'Çocuk oyunları' mesajı

MYNET ÖZEL | Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan sert uyarı: Gerekirse yasaklarız, herkes ona göre vaziyet alacak! 'Çocuk oyunları' mesajı

Kirada yeni dönem resmen başladı! Artık zorunlu oldu, cezası var...

Kirada yeni dönem resmen başladı! Artık zorunlu oldu, cezası var...

750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın!

750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın!

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! Aralarında avukat ve askerler de var

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! Aralarında avukat ve askerler de var

Kabinede kimler gidecek derken İbrahim Yumaklı iddiası

Kabinede kimler gidecek derken İbrahim Yumaklı iddiası

Vicdansız sahte doktor!

Vicdansız sahte doktor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.